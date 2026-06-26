«Корпорация МСП»: молодые предприниматели стали драйвером развития цифровых отраслей в малом и среднем бизнесе

На долю молодых предпринимателей до 35 лет приходится больше половины всего малого и среднего бизнеса в цифровых сферах. Такие данные были получены по итогам исследования «Корпорации МСП» ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня. Среди них – деятельность компьютерных клубов, создание компьютерных игр, блогинг, онлайн-обучение и производство анимационных фильмов. В целом ряде отраслей молодежь составляет около двух третей от общего количества малых и средних предприятий, являясь основными драйверами развития. При этом общая численность ИП в возрасте до 35 лет в России превысила 1,1 млн.

По данным «Корпорации МСП», среди цифровых сфер наибольшая концентрация молодежи сейчас фиксируется в деятельности компьютерных клубов — почти 70% от общего числа МСП в этой отрасли. Далее идут издание компьютерных игр, распространение рекламы в интернете (каналы блогеров) и образовательные курсы в сфере ИТ — 63%, 62% и 61% соответственно. В топе цифровых отраслей также распространение информации в интернете (новостные паблики), производство анимационных фильмов и деятельность в сфере среднего образования (онлайн-обучение) — по 60% молодых предпринимателей от общего числа МСП.

«Цифровая среда максимально понятна для молодежи. И именно там они видят возможности для развития своих идей. Более того, молодые предприниматели не просто открывают бизнес в этих сферах, а фактически заново их «пересобирают», создавая новые форматы и тренды. И сегодня в ряде отраслей молодежь играет ведущую роль, составляя до 2/3 от общего числа МСП. Среди таких наиболее популярных – сфера ИТ. Причем тут молодые предприниматели не только создают инфраструктуру в виде компьютерных клубов и производят цифровой контент, но и активно развивают образовательные сервисы для дальнейшей популяризации и повышения экспертности специалистов в этом направлении», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Аналитика «Корпорации МСП» показала, что рост интереса молодых предпринимателей к конкретным сферам стимулирует увеличение в них общей численности МСП. Так, за 5 лет в деятельности информационных служб (агрегаторы и новостные сервисы) общее число предприятий выросло в 4,5 раза на фоне увеличения доли молодых ИП с 43% до 51%. В сфере образовательных курсов в ИТ при росте доли молодежи с 52% до 61% в 3,5 раза выросла общая численность МСП. В производстве кинофильмов и ТВ-программ доля предпринимателей до 35 лет увеличилась с 35% до 48%, а общее число малых и средних предприятий практически удвоилось.

«Молодежь сегодня выступает и в качестве основного потребителя цифровых продуктов, и в роли их производителя. Мы видим, как в целом ряде цифровых творческих отраслей молодые предприниматели активно меняют рынок, составляя уже больше 50% от всех МСП. В сфере звукозаписи и издания музыки — доля предпринимателей до 35 лет приближается к 60%, в сфере разработки и ведения веб-порталов этот показатель достиг 55%, а в рекламных агентствах - 53%. Такая тенденция помогает всему бизнес-сообществу по-новому взглянуть на привычные вещи, создает здоровую конкуренцию, стимулирует обновление и переход бизнеса на качественно новый уровень», — отметил Александр Исаевич.

Для поддержки молодых предпринимателей Корпорация МСП совместно с АСИ на Цифровой платформе МСП.РФ запустили специальный сервис «Старт в бизнес» для помощи в запуске и развитии своего дела.