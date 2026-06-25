«Яндекс» запустит единый формат охватной рекламы для продвижения брендов на всех поверхностях компании

«Яндекс» планирует запустить новый тип рекламной кампании и объединить возможности охватных инструментов «Директа». Решение позволит брендам управлять частотой контакта с пользователями на онлайн- и офлайн-площадках и достигать максимального охвата аудитории. На текущем этапе рекламодателям уже доступен один из новых форматов медийной рекламы «Прайм-баннер». Он совмещает наиболее заметные рекламные места более чем на 20 сервисах экосистемы.

«Прайм-баннер» доступен рекламодателям «Директа» как на уже знакомых, так и на новых местах размещения. Например, в «Поиске», «Браузере», «Погоде», «Маркете», Go, «Почте», «Кинопоиске», «Музыке», «Афише», «Студии Алисы AI» и «Ритме». Формат помогает брендам учитывать пересечение аудитории между площадками, управлять общим числом контактов с пользователями на всех сервисах «Яндекса» и повышать реальную эффективность охватной кампании.

«Рекламный рынок по-прежнему работает через призму отдельных каналов — бренды отдельно планируют digital-размещения, наружную рекламу, ТВ-флайты. Однако один и тот же человек взаимодействует со всеми поверхностями, из-за чего оценить реальный охват и эффективность кампаний достаточно сложно. Например, каждый месяц 103 млн наших пользователей в среднем обращаются к 10 разным сервисам «Яндекса» и могут видеть сообщения бренда в каждом из них. Поэтому мы развиваем охватные продукты «Директа» так, чтобы рекламодатели могли работать с аудиторией комплексно — вне зависимости от того, где она находится. Прайм-баннер — первый шаг в этом направлении», — отметил Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту в «Яндекс Рекламе».

В зависимости от целей кампании рекламодатели могут настраивать показы «Прайм-баннера» на отдельные сегменты целевой аудитории более чем по 600 таргетингам. Например, по интересам пользователей. А также ограничивать размещения на конкретных ресурсах или устройствах: только на смартфонах или только на компьютерах. При этом стоимость размещений «Прайм-баннера» рассчитывается по аукционной модели, что делает новый формат доступным для бизнеса любого размера — от крупных брендов до малого и среднего бизнеса.

Для оценки эффективности кампаний «Директ» предлагает Lift-исследования. С их помощью можно отслеживать динамику брендовых метрик, поисковый интерес, онлайн-трафик и конверсии — и понимать, как размещение влияет на реальные бизнес-результаты.