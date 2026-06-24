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Производитель бионических протезов Steplife готовится выпустить специальный замок для коленного модуля

Производитель бионических протезов Steplife готовит к выпуску новый специальный замок для коленного модуля P7Lock, предохраняющий протез от внезапного сгибания, например, в транспорте или при принятии душа. Привести в действие замок P7Lock можно будет одним нажатием кнопки: после нажатия коленный модуль будет заблокирован, а пациент защищен от неожиданного сгибания и травмы. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В настоящий момент в компании ведется отладка и тестирование замкового механизма в составе коленного модуля и протеза перед его выпуском в серийное производство.

По информации представителей компании, на сегодняшний день большинство глобальных производителей протезов ног используют для их устойчивости принцип полицентричной геометрии, когда коленный сустав включает в себя сразу несколько осей вращения. Такой принцип имитирует естественную человеческую биомеханику движения, обеспечивает баланс и стабильность в фазе опоры.

«Но одна полицентричность не гарантирует стопроцентной защиты от внезапного сгибания при нестандартных движениях, нагрузках или положениях тела, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. — Поэтому к данной системе обязательно требуется дополнительный тормозной механизм. Но полноценное сочетание пневматического демпфирования и ручного замкового устройства встречается крайне редко. Чтобы заблокировать протез от сгибания, пользователю приходится потратить время и провести несколько последовательных манипуляций. Наши инженеры объединили весь набор манипуляций в одно нажатие кнопки».

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Специалисты Steplife также сообщают, что замок P7Lock будет водонепроницаемым; его применение будет возможно во время принятия душа и купания в водоеме. Первый релиз коленного замка планируется в течение лета 2026 г.


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