«Юрент» начал тестировать технологию подтверждения возраста на самокатах с помощью Max

Сервис «Юрент» начал тестировать технологию подтверждения возраста на самокатах с помощью мессенджера Max. Подтвердить совершеннолетие для аренды электросамоката «Юрент» с помощью нацмессенджера смогут жители Санкт-Петербурга и Калининграда. До конца года такая возможность появится у жителей других регионов, где присутствует сервис.

Для подтверждения возраста необходимо: зайти в приложение сервиса кикшеринга «Юрент»; выбрать раздел «Профиль»; в разделе «Подтвердить возраст» выбрать «Цифровой ID».

«Цифровой ID» и аккаунт в приложении «Юрент» должны быть привязаны к одному номеру телефона.

В сентябре 2025 г. Max запустил возможность подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» при покупке товаров 18+. Технологию внедрили более 100 тыс. магазинов на кассах самообслуживания. В апреле 2026 г. Max запустил пилотный проект быстрой регистрации с использованием «Цифрового ID» российских отелях.