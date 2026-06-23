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«ДиалогНаука» завершила проект по оценке соответствия требованиям к защите ПДн в РСА

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, объявила о завершении проекта по оценке соответствия процессов обработки и защиты персональных данных Российского союза автостраховщиков (РСА) требованиям законодательства Российской Федерации, в ходе которого была дана независимая оценка и разработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы защиты персональных данных.

В условиях стремительного роста объемов обрабатываемых данных вопросы защиты ПДн всегда являются наиболее актуальными.

Для Российского союза автостраховщиков (РСА) проведение независимой оценки соответствия требованиям к защите персональных данных ‒ это важный процесс, который помогает обеспечить безопасность информации, своевременно выявить несоответствия в системах обработки данных за счет внешнего независимого экспертного аудита, а также при необходимости разработать меры по их устранению.

Для реализации этой задачи РСА в рамках действующих процедур выбрал компанию «ДиалогНаука», которая более 30 лет работает на рынке информационной безопасности и заслужила репутацию профессионального интегратора, имеющего высокую компетенцию и обширный опыт в области защиты информации.

В рамках проекта специалисты компании «ДиалогНаука» качественно и в срок провели комплексное обследование процессов обработки и защиты ПДн в РСА. По результатам анализа эксперты выдали рекомендации для улучшения существующих процессов обработки и защиты ПДн РСА.

«Мы рады, что смогли подтвердить высокий уровень обеспечения безопасности ПДн РСА. Это важный шаг к повышению доверия клиентов и укреплению позиций на рынке», ‒ отметил Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

«Регулярная независимая оценка соответствия требованиям к обработке и защите персональных данных ‒ это не просто формальность, а необходимость для современной организации в условиях постоянного развития, меняющихся процессов и изменений законодательства. Мы уверены, что подтверждение оценки и реализация рекомендаций компании «ДиалогНаука» качественно повысят уровень информационной безопасности нашей организации», ‒ сказал Александр Лазаричев, руководитель подразделения информационной безопасности РСА.

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