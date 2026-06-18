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В «Яндекс Командировках» появился ИИ-агент для быстрого оформления поездок

В сервисе «Командировки» платформы «Яндекс Go» для бизнеса появился ИИ-агент для организации деловых поездок. Всего за несколько минут он поможет не только найти, но и сразу забронировать билеты и отель под запрос пользователя. ИИ-агент учитывает пожелания по маршруту и тревел-политику компании, включая лимиты на такси и питание. Новая возможность доступна всем клиентам сервиса по запросу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Такой способ оформления особенно пригодится компаниям, где сотрудники организуют командировки самостоятельно или через тревел-менеджеров. Раньше им нужно было согласовывать командировку с руководителем, а затем подбирать подходящие варианты проезда и проживания, сопоставлять все детали поездки вручную. Теперь ИИ-агенту можно поручить весь процесс оформления — от поиска до бронирования поездки и сбора чеков.

Новая возможность помогает компаниям сократить время на организацию деловых поездок и снизить административную нагрузку. По внутренним оценкам «Яндекс Командировок», использование ИИ-агента позволяет снизить расходы на администрирование командировок более чем на 5%.

Чтобы ИИ-агент помог с оформлением командировки, достаточно написать: «Слетать в Казань на три дня с четверга, жить недалеко от завода» или «Отель в Петербурге с конференц-залом и ранним заселением». После этого ИИ-агент предложит варианты, которые будут соответствовать запросу. Он подберет гостиницы не только по цене, но и по отзывам, а также учтет корпоративные лимиты на билеты, такси, питание и другие сервисы платформы «Яндекс Go» для бизнеса, которые подключила компания.

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В случае, когда данных для бронирования недостаточно, ИИ-агент уточнит: например, нужный аэропорт вылета, комфортную продолжительность пересадки или требования к жилью. Если подходящих вариантов не окажется, он задаст дополнительные вопросы и предложит альтернативы. Когда сотрудник подтвердит маршрут, ИИ-агент все оформит и создаст командировку в личном кабинете, где автоматически появятся посадочные талоны и ваучер на отель. Деньги спишутся с корпоративного счета компании, который также используется для других сервисов «Яндекс Go» для бизнеса.

В будущем с помощью сервиса «Яндекс Командировки» можно будет организовывать деловые мероприятия, конференции и корпоративные события, а также оформлять визы.

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