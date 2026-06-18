Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи

Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

В числе разработок – модель прогнозирования осложнений беременности и родов, инструменты для автоматической диагностики врастания плаценты по данным МРТ, а также алгоритмы сегментации клеточных ядер на гистологических срезах, применяемые при диагностике опухолей матки. Кроме того, создана модель поддержки врачебных решений для персонализированного наблюдения за детьми, рождёнными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что взаимодействие с медицинским Центром позволяет студентам работать над реальными задачами здравоохранения. Директор Центра Геннадий Сухих подчеркнул высокий потенциал использования искусственного интеллекта в акушерстве и гинекологии. Заведующая кафедрой технологий искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юлия Старичкова добавила, что практика дала студентам ценный практический опыт.