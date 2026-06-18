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Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи

Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

В числе разработок – модель прогнозирования осложнений беременности и родов, инструменты для автоматической диагностики врастания плаценты по данным МРТ, а также алгоритмы сегментации клеточных ядер на гистологических срезах, применяемые при диагностике опухолей матки. Кроме того, создана модель поддержки врачебных решений для персонализированного наблюдения за детьми, рождёнными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что взаимодействие с медицинским Центром позволяет студентам работать над реальными задачами здравоохранения. Директор Центра Геннадий Сухих подчеркнул высокий потенциал использования искусственного интеллекта в акушерстве и гинекологии. Заведующая кафедрой технологий искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юлия Старичкова добавила, что практика дала студентам ценный практический опыт.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

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