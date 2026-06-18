Миллиард просмотров у UGC и взлет бьюти-сегмента: Rutube зафиксировал рекордную вовлеченность аудитории

Национальный видеосервис Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», представил аналитику по паттернам медиапотребления и ключевым трендам вовлеченности пользователей за май 2026 г. Ключевым драйвером роста платформы стал контент от независимых авторов (UGC). Суммарное время его просмотра на Rutube преодолело знаковую отметку в 1 млрд часов. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

В мае 2026 г. средняя глубина просмотра на Rutube превысила 35% от хронометража выбранного видео. Этот показатель говорит о высоком уровне вовлеченности зрителей в ответ на рост качества контента, а также улучшение технических показателей сервиса.

Самую высокую динамику роста времени смотрения в годовом выражении (май 2026 к маю 2025) показала категория «Красота» — показатели выросли в 2,5 раза. Этому способствовал масштабный перезапуск бьюти-раздела, расширение библиотеки и привлечение топ-инфлюенсеров. При этом, ранее Rutube также сообщил, что категория «Видеоигры» стала второй по величине среди UGC-контента на платформе после широкой категории «Развлечения»: около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загружают порядка 500 тыс. видео.

В топ быстрорастущих категорий по объему времени смотрения также вошли: «Аудиокниги» — рост в 2 раза (пользователи все чаще выбирают Rutube для фонового потребления контента); «Аниме» — рост на 85%; «Эзотерика» — рост на 83%.

Интерес к категории «Бизнес и предпринимательство» увеличился на 76%, к лайфстайл-контенту — на 67%.

Лучше удерживать внимание пользователей за год стали категории «Спорт» — глубина смотрения выросла на 12% и достигла 35%; красота – выросла на 9%, аниме — на 6%.

Егор Великогло, директор по авторскому контенту Rutube: «Мы не случайно акцентируем внимание на глубине просмотра видео на Rutube. Сейчас этот показатель держится на уверенной отметке в 35% и подтверждает уровень качества как контента, так и сервиса. Мы успешно укрепляем свои позиции на рынке, все больше зрителей доверяют нам свое свободное время. Наша стратегия масштабного перезапуска тематических разделов показала достойный результат. Мы собрали контент в удобные разделы и помогли авторам привлечь еще больше зрительского внимания».