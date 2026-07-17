Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Всех российских госслужащих к 2030 г. заставят пользоваться исключительно отечественными мессенджерами при обсуждении рабочих вопросов. Конкретные названия сервисов не упоминаются, но их с каждым годом становится все меньше – крупнейшие компании закрывают свои проекты по мере развития нацмессенджера «Макс».

Только российский мессенджер, только хардкор

Российских госслужащих обяжут к 2030 г. перенести все без исключения рабочие чаты в отечественные мессенджеры и прекратить связанное с работой общение в иностранных сервисах. Это официальное требование российских властей и касается не только конкретно государственных служащих, но также «муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций.

Об этом говорится в распоряжении Правительства России № 1779-р от 9 июля 2026 г. Документ был опубликован на портале правовых актов (publication.pravo.gov.ru) 15 июля 2026 г. О личных переписках в нем ничего не сказано – видимо, их чиновникам пока позволят вести в иностранных мессенджерах.

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В распоряжении говорится, что «доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений и организаций, осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями», к указанному сроку должна составить 100%.

Так «Макс» или не «Макс»

В опубликованной версии документа на момент выхода материала не было указано название конкретного сервиса (или сервисов), в которых все российские чиновники будут обязаны вести рабочую переписку. Между тем, издание РБК предполагает, что это будет своего рода форк нацмессенджера «Макс».

«Летом прошлого года (2025 г. – прим. CNews) правительство сообщало, что многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе «Макса». За работу и развитие сервиса отвечает компания «Коммуникационная платформа» – дочерняя структура холдинга VK», пишет РБК.

Распоряжение Правительства России

Напомним, «Макс» – это детище холдинга VK, появившееся весной 2025 г. за первую половину лета 2026 г. удаленное из магазинов Apple App Store и Google Play, а также внесенное в санкционный список Евросоюза. После его запуска в России началось замедление Telegram и других иностранных мессенджеров.

Альтернатив, в общем-то, немного

В каком российском мессенджере в итоге – по своей воле или принудительно – обоснуются чиновники со своими рабочими переписками, к моменту выхода материала известно не было. Однако с течением времени число альтернатив нацмессенджеру «Макс» даже среди отечественных сервисов стремительно сокращается.

Недавний пример – это мессенджер «ТамТам». Он начал работать в 2017 г. и был закрыт в конце февраля 2026 г. В свое время «ТамТам» позиционировался как отечественная замена Telegram, однако массового перехода россиян в этот сервис так и не случилось.

К моменту выхода материала официальный сайт мессенджера продолжал функционировать, но размещенные на нем ссылки для скачивания приложения никуда не вели. CNews убедился, что фирменное ПО «ТамТам» к 17 июля 2026 г. отсутствовало не только в зарубежных магазинах Google Play, Huawei AppGallery и Apple App Store, но и в отечественном RuStore.

Сайт мессенджера есть, а самого мессенджера нет

К слову, за «ТамТам» стоит холдинг VK, который до середины июля 2026 г. развивал RuStore. Как сообщал CNews, этот магазин без предупреждения сменил владельца.

Что еще закрыли

К середине лета 2026 г. за большинством самых известных российских мессенджеров стоял холдинг VK, правда, почти все из них уже не работают. Например, в 2024 г. холдинг закрыл любимую миллионами ICQ, гораздо более известную как «Аська» – мессенджеру на тот момент было 27 лет. VK купил его в 2010 г. и дважды пытался возродить его – в 2020 и 2022 гг.

В том же 2024 г. был закрыт и проект «Агент Mail.ru», который вышел в 2003 г. и всегда считался отечественной альтернативой ICQ.

Также у VK в настоящее время есть «VK Мессенджер», напрямую связанный с соцсетью «Вконтакте». К моменту выхода материала этот проект продолжал работать, хотя и был удален из Google Play и Apple App Store, однако нет никакой гарантии, что в итоге он не повторит судьбу «ТамТам», ICQ и «Агент Mail.ru».