49% работодателей довольны подготовкой выпускников вузов и ссузов

Половина российских работодателей (49%) положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и ссузов для старта карьеры. При этом 19% компаний характеризуют его как высокий, еще 30% — как средний, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Работодатели также рассказали, что делают, если недавнему выпускнику не хватает знаний для работы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 1 по 20 апреля 2026 г. среди более 260 российских работодателей.

Лучше всего российские компании оценивают подготовку выпускников, претендующих на позиции специалистов по кадрам: 29% участников опроса высоко оценивают уровень их профессиональной подготовки. Среди соискателей в сфере маркетинга и рекламы доля высоких оценок составляет 27%, а среди квалифицированных специалистов — 24%.

Замыкают пятерку наиболее подготовленных к выполнению рабочих задач молодые специалисты технических специальностей производственного кластера (сварщики, операторы ЧПУ, механики и др.), а также выпускники инженерных специальностей (по 19%).

При этом, если подходящему соискателю не хватает необходимых компетенций, работодатели чаще всего делают ставку на адаптацию и развитие внутри компании. Опрос показал, что более половины опрошенных (52%) компаний все-таки принимают человека на работу и закрепляют за ним наставника.

Еще 41% предлагают внутреннее обучение и оформляют в штат при согласии выпускника развивать необходимые навыки, а 36% работодателей предлагают пройти стажировку, чтобы оценить потенциал и готовность к работе. При этом треть компаний (32%) продолжают поиск подходящего сотрудника, максимально соответствующего требованиям позиции.

«Сегодня работодатели оценивают выпускников не только по объему знаний, но и по тому, насколько быстро они могут осваивать новое и адаптироваться к рабочим задачам. В ходе исследования мы также спросили представителей компаний, нужна ли единая система оценки практических навыков выпускников перед выходом на рынок труда. Большинство участников опроса, а это 58% уверены, что такая система нужна рынку труда и системе образования. При этом 88% уверены, что подобная система могла бы помочь образовательным учреждениям своевременно обновлять программы обучения в соответствии с запросами рынка труда. Это может стать дополнительным инструментом, который позволит лучше понимать уровень подготовки выпускников, укрепит связь между вузами и работодателями и поможет молодым специалистам увереннее начинать карьеру», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.