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Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие уровню TiER III Operational Sustainability Gold

DataSpace объявила об успешном прохождении очередного планового независимого аудита Uptime Institute и получении сертификата Tier III Operational Sustainability Gold. Это уже пятый с 2014 г. сертификат высшего уровня “Gold”, подтверждающий зрелость и соответствие управления дата-центром строгим общемировым требованиям к операционной устойчивости.

Аудит Uptime Institute Tier III Operational Sustainability анализирует зрелость и эффективность процессов эксплуатации, управления рисками и обеспечения непрерывности работы в долгосрочной перспективе. Аудит охватывает ключевые области, включая планирование, управление мощностями, организацию и квалификацию персонала, программы технического обслуживания, мониторинг, управление инцидентами, управление рисками, и общую операционную дисциплину, и устойчивость.

«Получение Gold-сертификата в пятый раз подтверждает неизменно высокий уровень зрелости наших внутренних процессов и способность обеспечивать максимальную надежность и предсказуемость работы критически важной инфраструктуры даже в условиях динамичной внешней среды, – отметил Николай Шеметов, технический директор DataSpace. – Мы обоснованно гордимся тем, что команда DataSpace демонстрирует профессионализм и системный и процессный подход, соответствующий лучшим мировым практикам».

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«DataSpace продолжает демонстрировать приверженность принципам операционного совершенства, подтверждая статус надежного и устойчивого партнера для бизнеса, предъявляющего максимальные требования к доступности и безопасности IT-инфраструктуры», – отметил Сергей Рассказов, генеральный директор DataSpace.

Зрелость процессов управления проявляется в детально проработанной актуальной и полной документации, эффективном управлении емкостью и мощностью, регулярном тестировании сценариев противоаварийных мероприятий и проактивном подходе к минимизации эксплуатационных и иных рисков. Все это обеспечивает высокий уровень операционной зрелости и соответствия современным и лучшим мировым отраслевым практикам.

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