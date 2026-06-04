VVP Group стала официальным дистрибьютором решений «Катюша»

VVP Group объявляет о начале сотрудничества с компанией «Катюша» — российской ИТ-экосистемой корпоративной печати, объединяющей оборудование, программное обеспечение, сервисные решения и услуги по аутсорсингу печатной инфраструктуры. В рамках подписанного соглашения VVP Group получила статус официального дистрибьютора решений «Катюша». Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

Сотрудничество позволит VVP Group расширить предложение в сегменте корпоративной печати. В ассортимент компании войдет линейка оборудования, программных продуктов и сервисных решений «Катюша», предназначенных для организаций различного масштаба, включая государственный и корпоративный секторы.

Особое место в портфеле займут принтер «Катюша» P130 и МФУ «Катюша» M130, включенные, помимо широкой линейки других устройств, в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

«Мы последовательно расширяем предложение российских решений в нашем портфеле. Сотрудничество с «Катюша» усиливает направление корпоративной печати, оборудование включенное в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, открывает для наших партнеров дополнительные возможности при реализации проектов для бизнеса и государственного сектора», — сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

Развитие сотрудничества соответствует стратегии VVP Group по расширению продуктового портфеля и укреплению позиций компании в сегменте российских ИТ-решений для корпоративных заказчиков.