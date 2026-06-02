Команда «Андагар» разработала платформу для управления коттеджными поселками и СНТ

ИТ-компания «Андагар» разработала цифровую платформу для управления коттеджными поселками и СНТ. Решение объединяет в одном контуре оплату услуг, оформление пропусков, работу с обращениями жителей и электронный документооборот. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Платформа была разработана для управляющей компании коттеджного поселка в Московской области.

Перед разработчиками стояла задача создать единый инструмент взаимодействия управляющей компании с жильцами и владельцами участков, через который они могли бы отправлять обращения и жалобы, получать уведомления, оплачивать обслуживание и получать доступ к документам поселка.

Созданная система включает два интерфейса: личный кабинет жителя и административную панель управляющей компании. Администратор может создавать учетные записи собственников, назначать тарифы на обслуживание, отслеживать начисления и задолженности, а также отвечать на обращения и управлять документами на платформе.

Владелец участка добавляет в личный кабинет информацию о своем участке, заполняет профиль контактными данными. Через платформу он может оплачивать выставленные УК счета, обращаться с жалобами или предложениями к управляющей компании и даже выписывать гостевые пропуска на автомобили для КПП.

Все действия сопровождаются уведомлениями, что делает коммуникацию более прозрачной и формализованной.

«Как только кто-то из жильцов сделал обращение, администратор у себя получает уведомление: он видит от кого оно пришло и дальше его отрабатывает. Жильцы же также видят ответы УК в своем кабинете», – отметили разработчики.

Кроме того, в платформе реализован раздел с документами поселка: правила пользования инфраструктурой, регламенты, внутренние положения и другие материалы доступны жителям в электронном виде.

Для проекта также было создано мобильное приложение, работающее на базе адаптивной версии сайта.

По словам разработчиков, проект был реализован в короткие сроки. Использование нейросетей позволило сократить время на верстку интерфейсов примерно в 5 раз.

В компании подчеркивают, что решение адаптируется под нужды любого коттеджного поселка, СНТ или управляющей организации.

«Сегодня многие поселки продолжают работать через таблицы, чаты и бумажные заявления. Это создает путаницу с оплатами, обращениями и документами. Мы сделали платформу, которая объединяет все процессы в одном цифровом пространстве: и для жителей, и для управляющей компании. При этом решение можно быстро адаптировать под специфику любого поселка», — отметили в команде «Андагар».