«Авито Работа» тестирует новый подход к поиску вакансий — на основе жизненных сценариев

«Авито Работа» тестирует новый подход к поиску работы, меняющий алгоритм подбора вакансий — соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры «график», «зарплата», «опыт», а исходя из своих реальных жизненных маршрутов — тех, что определяют каждый день. Для работодателей это означает более короткий и точный путь соискателей к вакансиям, а значит — более быстрый и релевантный отклик. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На главной странице появились интерактивные кнопки с умными подборками вакансий, которые помогут в один клик выбрать подходящую работу, соответствующую жизненным приоритетам. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни.

Это не просто фильтры, а жизненные маршруты. Например, вакансии с фиксированным окончанием рабочего дня «До 17:00» для родителей, чтобы успеть забрать ребенка из садика или продленки. «Работа руками» — для тех, кто предпочитает ручной труд: сборка, ремонт, изготовление, ручное производство. «Работа 45+» — вакансии для опытных специалистов, желающих сохранять социальную активность. «Работа 14+» — для подростков, которые хотят заработать первые деньги, не в ущерб учебе. «Рядом с домом» — подборка для тех кто ценит личное время. «На юг» — вакансии в Сочи, Краснодарском крае— для тех, кто мечтает переехать и работать в теплом климате. «Для сов» — это не просто вакансии с ночным графиком, это целый жизненный маршрут, созданный для людей, чей пик активности приходится на вечер и ночь.

При этом набор сценариев будет меняться в течение года в зависимости от запросов соискателей и выбор вакансий станет еще более персонализированным.

Главная цель проекта — соединить на площадке реальные запросы соискателей с работой, на которой их ждут. Люди, которые не знают, как начать поиск или как называется их работа мечты, смогут легко узнать, что еще есть на платформе. Подборки предлагают неожиданные варианты, делая процесс персонализированным и ориентированным на человека и его жизненные приоритеты.

«Новый проект «Авито Работа», ориентированный на персонализированный поиск вакансий, отвечает на запрос соискателей в поиске удобства и безопасности трудовых условий. Соискатели все чаще ищут работу, которая соответствует их разнообразным профессиям и потребностям — например, с ежедневными выплатами и комфортным расположением, особенно в крупных городах, где у них есть больше вариантов выбора. Новый раздел на платформе, предлагающий такие вакансии, помогает пользователям найти работу, соответствующую их запросам. Результат — не просто релевантность, а адаптация предложения под жизнь человека», — сказал Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работы».

