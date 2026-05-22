«Битрикс24» открывает профессиональное управление проектами для команд от одного человека

Разработчики «Битрикс24», экосферы для совместной работы, объявили о расширении функциональности тарифа «Базовый». Командам до пяти человек теперь доступны четыре важные функции для управления процессами, ранее открывавшиеся только начиная с тарифа «Стандартный»: «Проекты», «Наблюдатели и соисполнители», «Результат работы над задачей» и «Интеграция задач с CRM». Изменение не требует никаких действий от существующих пользователей — функции автоматически появляются в интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Решение продолжает курс, заявленный 14 мая в новом релизе «Битрикс24 Вайбкод», в рамках которого компания существенно обновила работу с проектами, в том числе с использованием встроенных ИИ-инструментов. Расширение «Базового» — следующий шаг той же стратегии: убрать барьер между размером команды и доступом к серьезным инструментам.

«Проекты» — структурирование задач по клиентам, продуктам или направлениям в едином рабочем контексте с разграничением ролей и прав доступа.

«Наблюдатели и соисполнители» — расширенная ролевая модель задачи: соисполнители могут редактировать чек-лист, оставлять комментарии, отправлять ссылки на документы; наблюдатели имеют право видеть статус задачи, наблюдать за ходом работы и оставлять комментарии, не вмешиваясь в исполнение.

«Результат работы над задачей» — формальная фиксация итога: при включении опции исполнитель не сможет закрыть задачу без отметки конкретного комментария или файла как результата. Решает проблему «потерянного итога» в переписке.

«Интеграция с CRM» — связка задач со сделками, контактами и компаниями, обеспечивающая единый контекст для отделов продаж и операционной команды.

Ключевая новинка релиза «Битрикс24 Вайбкод» — «Проекты AI», единое рабочее пространство внутри мессенджера «Битрикс24», в котором собраны чаты, задачи, встречи, файлы и календарь, а ИИ-агент анализирует обсуждения, читает контекст и помогает команде ориентироваться в работе. По словам директора по продукту «Битрикс24» Юрия Волошина, фоновый тренд, на который отвечает «Проекты AI», касается фрагментации внимания: команды дробят крупные проекты на десятки микрозадач в разных чатах, и сводить картину воедино становится всё сложнее.

ИИ-помощник в «Проектах AI» работает тем эффективнее, чем чище структура данных под ним: проекты как контейнер, роли участников, зафиксированный результат каждой задачи, связь со сделкой в CRM. До этого релиза эта структура была доступна только командам уровня «Стандартный» и выше — то есть малые команды получали ИИ-функции, но без основания, на котором они дают максимальный эффект. С переносом четырёх функций на «Базовый» этот разрыв закрывается.

По наблюдениям продуктовой команды «Битрикс24», малые команды чаще других упирались в эти ограничения: связать задачу со сделкой, добавить руководителя как наблюдателя, собрать проект по клиенту, потребовать чёткий результат. Для трех человек, ведущих десять клиентов, цена ошибки выше, а инструментов было меньше — это и удерживало команды от полноценного использования платформы и стимулировало отток в момент перехода с бесплатного тарифа.

«Малая команда — не упрощенная версия большой. У нее те же клиенты, те же сроки, та же ответственность по обязательствам — просто людей меньше. В этой логике современный коллаборационный стек, включая AI, проекты, CRM и ролевую модель, должен быть универсальным, а не нарезанным по размеру команды. Снимая этот барьер, мы достраиваем ту совместную работу: единая среда работы — для команд любого размера», — Екатерина Шеленкова, заместитель директора по продукту «Битрикс24».