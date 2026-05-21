Руководство и коллег в харассменте чаще обвиняют миллениалы

О харассменте со стороны начальства чаще рассказывали россияне 25—35 лет, со стороны коллег — 35—45-летние. В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан и представители 500 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

5% россиян приходилось быть объектом домогательств со стороны руководства, 8% — со стороны коллег. Женщины с харассментом сталкиваются чаще: о неподобающем поведении управленцев рассказали 6% россиянок, о приставаниях сослуживцев — 10% (среди мужчин 4% и 5% соответственно).

Миллениалы (годы рождения с 1981 по 2000) о подобных случаях рассказывали чаще зумеров и бумеров: о домогательствах руководства заявили 6% 25—35-летних, о домогательствах коллег — 9% респондентов в возрасте от 35 до 45 лет.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Опрос представителей 500 компаний показал: формальные процедуры расследования обвинений в сексуальном преследовании на работе действуют в 6% компаний.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 374. Время проведения: 27 апреля — 5 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы и руководство/коллег. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

