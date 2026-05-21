MWS Cloud и «Юзтех» подписали меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и цифровых инноваций

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») и ГК «Юзтех» объявили о начале стратегического партнерства. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и цифровых инноваций. В рамках соглашения компании намерены совместно разрабатывать цифровые решения, направленные на оптимизацию технологических и бизнес‑процессов российских компаний и предприятий.

Меморандум направлен на создание и развитие совместных решений в области искусственного интеллекта, а также разработку отечественного программного обеспечения в условиях импортонезависимости. ГК «Юзтех» и MWS Cloud планируют создать проверенную и эффективную экосистему ИИ-решений, которая будет способствовать улучшению работы российских компаний предприятий и повышению их конкурентоспособности на рынке. Такое сотрудничество позволит обеим компаниям комплексно подходить к решению задач, стоящие перед их клиентами из производственного сектора.

«Сотрудничество с MWS для нас важный шаг в развитии готовых ИИ-решений. Объединив наши компетенции и экспертизу, мы сможем предложить рынку комплексные решения, которые будут работать на производство. Реализация намеченных планов позволит ускорить внедрение инноваций на предприятиях за счёт готовых платформенных решений. Наша цель — сделать ИИ-технологии доступными для российских компаний и предприятий и обеспечить получение ощутимого экономического эффекта уже на ранних этапах их использования», — сказал Александр Корякин, заместитель председателя совета директоров ГК «Юзтех».

