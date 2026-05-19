«Аквариус» и «РусГидро» обеспечат технологическую независимость цифровой инфраструктуры объектов генерации

Компании «Аквариус» и «РусГидро» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленное на внедрение отечественной радиоэлектронной продукции в цифровую инфраструктуру объектов генерации. Стороны совместно займутся разработкой и адаптацией решений в области промышленной безопасности, автоматизации технологических процессов и защиты информационной инфраструктуры для одной из крупнейших энергогенерирующих компаний России.

Партнерство предусматривает совместное тестирование новых релизов оборудования «Аквариуса» под задачи «РусГидро» с учетом отраслевой специфики: повышенные требования к отказоустойчивости, работа в распределенной инфраструктуре и интеграция с системами управления технологическими процессами.

Стороны также намерены разрабатывать индивидуальные цифровые решения, учитывающие особенности эксплуатации на объектах генерации, и совместно участвовать в формировании отраслевых стандартов для рынка отечественного оборудования и программного обеспечения в электроэнергетике. Отдельным треком заявлена реализация образовательных и просветительских инициатив, направленных на распространение российских технологий в отрасли.

«Электроэнергетика относится к отраслям, где отказ оборудования – недопустимый сценарий. Поэтому решения для объектов генерации проходят многоступенчатую проверку на соответствие отраслевым нормативам. Промышленное направление для «Аквариуса» – стратегический элемент и точка роста. Сотрудничество с «РусГидро», десятилетиями обеспечивающей энергобезопасность страны, позволит нам разрабатывать решения повышенной надежности и точнее настраивать продуктовую стратегию под реальные потребности отрасли», – отметил Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус».