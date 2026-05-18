Bronevik.com запустила программу «Корпоративный гость» для развития спроса на апартаменты в деловом туризме

Платформа Bronevik.com объявила о запуске программы «Корпоративный гость», направленной на развитие спроса на апартаменты среди бизнес-туристов. Ожидается, что инициатива позволит владельцам и управляющим посуточной недвижимости привлекать больше командированных гостей, а агентствам делового туризма и компаниям – расширить возможности по организации командировок в условиях ограниченности корпоративных лимитов.

В рамках проекта платформа отбирает апартаменты, отвечающие требованиям деловых поездок и обеспечивающие предсказуемый уровень сервиса. Такие объекты получают специальную маркировку в системе, что повышает их видимость для корпоративных клиентов и агентств делового туризма, обеспечивая приток бронирований для командировок.

Отбор строится на четких критериях, в числе которых: стабильное подтверждение бронирований, высокий рейтинг надежности, возможность заезда и выезда в любое время, круглосуточная поддержка гостей, полный набор удобств для комфортного проживания в командировке, а также подтвержденный положительный пользовательский опыт.

Для подключения к «Корпоративному гостю» владельцу апартаментов необходимо отметить соответствие требованиям в карточке объекта на платформе Bronevik.com — затем автоматически открывается доступ к созданию специального корпоративного тарифа. При его активации объект получает специальную маркировку и дополнительное продвижение на платформе.

Ожидается, что программа «Корпоративный гость» не только увеличит число бронирований апартаментов от корпоративных клиентов, но также привлечет компании, ранее не рассматривавшие этот формат для размещения сотрудников в командировках.

«Спрос на апартаменты со стороны корпоративных клиентов стабильно растет: только за прошлый год количество таких бронирований увеличилось на четверть. Для компаний это возможность сохранить комфорт проживания сотрудников при оптимизации затрат, особенно в длительных командировках. Однако развитие сегмента сдерживает отсутствие единых требований и предсказуемого уровня сервиса. Программа „Корпоративный гость“ призвана заполнить этот пробел и сформировать четкий стандарт, который позволит компаниям использовать апартаменты в деловых поездках с уверенностью в качестве услуг», — сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.