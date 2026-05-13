Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

ИИ-агент «Марта» в «Битрикс24» начал работать с данными «1С»

Агент «Марта AI» на базе BitrixGPT в «Битрикс24» получил возможность напрямую обращаться к базам «». Теперь пользователям не нужно вручную настраивать коннекторы: достаточно задать вопрос в чате, и агент самостоятельно установит соединение и вернет результат. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24»

«Марта AI» обрабатывает четыре типа запросов к «»:

Остатки на складах. Агент принимает запрос в свободной форме — например, «Сколько корзин на складе в Москве?» — и возвращает актуальные данные из «1С».

Продажи. Марта выгружает документы реализации за конкретный день и формирует сводные отчеты по продуктам. Результат отображается в чате в виде структурированного списка с суммами.

Задолженности контрагентов. Агент предоставляет данные о дебиторской задолженности на любую указанную дату, что позволяет оперативно контролировать расчеты с партнерами без открытия «1С».

Справочники. Доступны данные из ключевых справочников «1С»: организации, склады, номенклатура, банки. Это упрощает поиск нужной записи без навигации по интерфейсу учетной системы.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Пользователи также могут создавать собственные сценарии. Для этого достаточно в карточке инструмента указать его название и описание с данными, которые возвращает ИИ-агент.

Пользователь отправляет запрос в чат — например, «Покажи долги контрагентов на сегодня» или «Что продали 15 апреля?». Агент обращается к «1С», получает данные и выводит результат в виде таблицы прямо в чате. Ручного открытия «1С» не требуется.

Функция ориентирована на специалистов, которым нужны актуальные цифры для оперативной сверки по остаткам или итогам дня.

Для подключения агента «Марта» и других ИИ-агентов к базам «1С» в «Битрикс24» необходимо настроить MCP-подключение. MCP (Model Context Protocol) — протокол, который позволяет ИИ-агентам взаимодействовать с базами знаний, внутренними инструментами и внешними сервисами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290