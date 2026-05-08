Городской стандарт: среднее время аренды зарядок выросло на 80% за последние несколько лет

Среднее время аренды зарядок выросло на 80% за последние несколько лет. Экономика совместного потребления продолжает активно трансформировать городскую жизнь. Если электросамокаты стали привычным элементом городской мобильности, то аренда портативных зарядных устройств теперь претендует на столь же прочное место в городской инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители сервиса PowerApp Sharing.

Даниель Михайлов, основатель PowerApp Sharing отмечает, что аренда зарядок закрывает базовые потребности городских жителей. По его словам, смартфон превратился в универсальный инструмент для работы, навигации, оплаты покупок, потребления контента и коммуникации, поэтому низкий заряд напрямую влияет на мобильность человека. На этом фоне растет и востребованность сервисов краткосрочной аренды, особенно в торговых центрах и ресторанах.

«Телефон – неотъемлемый рабочий инструмент, доступ к информации, а также средство обучения и общения с близкими. Важно всегда оставаться на связи, поэтому ценность услуги зарядок для современного человека растет постоянно. Порядка 75% наших пользователей регулярно пользуются сервисом, а количество повторных аренд за последний год увеличилось на 80%», — сказал Даниель Михайлов.

Эволюция сервиса аренды зарядок подтверждается и динамикой среднего времени аренды. Если в период с 2020 по 2023 гг. этот показатель составлял 30-40 минут, то к началу 2025 г. он вырос до 1 часа 15 минут. Это означает рост более чем на 80% за последние несколько лет. Это говорит о возросшей степени доверия и интеграции сервиса в повседневную жизнь.

Факторы, влияющие на спрос

Благоприятная погода, когда люди чаще проводят время на улице, гуляют, посещают кафе и активно пользуются социальными сетями, напрямую способствует росту числа аренд. В дождливые или холодные дни, когда активность на улице снижается, спрос на зарядки также может незначительно падать.

Нагрузка на сервис растет к концу рабочей недели. Пик аренд приходится на четверг, пятницу и субботу, когда горожане активно планируют свой досуг. В воскресенье активность, как правило, несколько снижается.

Наиболее высоким месяцем по числу аренд традиционно становится декабрь. Этот пик обусловлен предновогодним ажиотажем в торговых центрах, многочисленными корпоративными мероприятиями и долгими вечерними прогулками. После январского спада спрос начинает постепенно восстанавливаться с приходом весны, заметно увеличиваясь в марте и апреле.

Перспективы рынка

Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение числа повторных обращений в течение ближайшего года, ожидая рост в пределах 5-10%. Этот показатель отражает устойчивый тренд на формирование новых потребительских привычек и дальнейший рост доверия к сервисам экономики совместного потребления.

Глобальные тенденции также подтверждают потенциал рынка. Мировой рынок экономики совместного потребления достиг в 2025 г. $244,8 млрд. Ожидается, что по итогам 2026 г. он вырастет до $309,74 млрд, а к 2030 г. — до $752,83 млрд. Последующие прогнозы еще более впечатляющие: к 2031-му рынок шеринга приблизится к $1,8 трлн, а к 2035 г. превысит отметку в $5,5 трлн.

Высокая зависимость от мобильных устройств создает устойчивый спрос на надежные решения для поддержания уровня заряда. Сервисы, подобные PowerApp, активно адаптируются к потребностям современного мегаполиса, обеспечивая пользователям бесперебойную связь. Аренда зарядок уверенно переходит в категорию необходимого городского сервиса, демонстрируя возрастающую ценность для активного горожанина.