IBS разработала решение для планирования производства в машиностроении

Группа компаний IBS создала на базе «1С:ERP» отраслевое решение для планирования производства, учитывающее специфику машиностроительных предприятий. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Команда IBS разработала методологию автоматизации процессов управления производством в машиностроении и обобщила собственные наработки в этой сфере. Теперь они доступны в виде готовых отраслевых модулей, расширяющих стандартную функциональность «1С:ERP».

Эксперты IBS также подготовили варианты ИТ-архитектуры, позволяющие быстро подобрать целевую конфигурацию решения исходя из потребностей конкретного предприятия, его цифровой и организационной зрелости.

Приоритетом при разработке решения было мелкосерийное дискретное производство со сложной схемой логистических потоков, однако оно подойдет практически любому предприятию отрасли.

Артем Вожаков, начальник отдела архитектуры «1С» IBS: «Наше решение существенно дополняет базовую функциональность “1С” с учетом специфики машиностроения. Команда IBS сформулировала типовые требования к ERP-системам и создала набор универсальных и отраслевых модулей, которые закрывают задачи среднесрочного и оперативного планирования, а также обеспечивают прозрачность интеграции и миграции данных. Уникальность решения для оперативного планирования — в сочетании полноценной модели математической оптимизации и специальных эвристических алгоритмов. Система способна обрабатывать большие объемы данных и за считаные секунды предлагать график выполнения производственных операций, близкий к оптимальному, а при необходимости — рассчитывать абсолютно оптимальный вариант, используя более медленные алгоритмы математической оптимизации. Помимо этого, разработана процессная модель, позволяющая внедрять расширенную функциональность в сжатые сроки и с минимальными трудозатратами».

«На рынке не хватает типовых российских решений, способных охватить все потребности отрасли. Для планирования производства большинству предприятий приходится использовать преимущественно ручные инструменты, либо самостоятельно дорабатывать универсальные системы. Компании, использующие зарубежные ИТ-продукты, также заинтересованы в отечественной альтернативе. Решение IBS стало ответом на эти вызовы. Его задача — помогать предприятиям решать задачи планирования и за счет этого повышать общую эффективность производства», — отметил Артем Аведьян, руководитель отдела машиностроительного инжиниринга дивизиона управления программами IBS.