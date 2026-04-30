ИТ-дистрибьютор ЭЛМИР и ITK by IEK объявляют о начале сотрудничества

ИТ-дистрибьютор ЭЛМИР сообщает о заключении партнерского соглашения с ITK — производителем решений для построения ИТ- и инженерной инфраструктуры. Сотрудничество направлено на расширение проектного портфеля дистрибьютора и повышение доступности комплексных инфраструктурных решений ITK для партнеров и заказчиков на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители ЭЛМИР.

В рамках партнерства ЭЛМИР начинает дистрибуцию ключевых категорий ITK для корпоративных и инфраструктурных проектов: СКС и оптика, телекоммуникационные шкафы и аксессуары, ИБП, БРП и системы мониторинга. Такой набор позволяет партнерам дистрибьютора закрывать потребности проектов, сокращая количество поставщиков и упрощая логистику.

Сотрудничество с ITK усиливает направления проектной дистрибуции ЭЛМИР: расширяет ассортимент инфраструктурных решений, повышает вариативность при комплектации проектов, дает возможность предлагать партнерам комплексные поставки с учетом этапности работ и требований к срокам, оказывать дополнительные сервисы, такие как предпроектная подготовка (пресейл), сопровождение и сервисные опции.

Для ITK партнерство с ЭЛМИР — это развитие канала продаж и расширение охвата партнерской сети, усиление присутствия в проектном сегменте и повышение доступности решений за счет складских, логистических и финансовых сервисов дистрибьютора.

«Мы последовательно усиливаем портфель инфраструктурных решений, которые нужны партнерам в проектах, с понятными сроками и возможностью закрыть спецификацию комплексно. ITK — сильный бренд в направлениях СКС, оптики, шкафов и электропитания. В партнерстве мы делаем ставку на надежность поставок, широту выбора и сервисную поддержку на всех этапах — от подбора до ввода в эксплуатацию», – сказала Екатерина Губина, начальник отдела ИТ-инженерных систем ЭЛМИР.

«Для нас важно, чтобы решения ITK были доступны партнерам не только как отдельные позиции, но как часть комплексного инфраструктурного проекта. ЭЛМИР обладает экспертизой в проектной дистрибуции и набором сервисов — складских, логистических, финансовых и клиентских — которые повышают скорость и качество реализации. Мы рассчитываем, что сотрудничество усилит присутствие ITK в ключевых сегментах и упростит партнерам работу со спецификациями», – сказал Николай Ярлыков, руководитель отдела, ITK by IEK.

Продукты ITK доступны партнерам ЭЛМИР через каналы B2B-продаж и проектное направление. Компании планируют совместные активности для партнеров: информационные сессии по продуктам, поддержку подбора решений и консультации по применению в инфраструктурных проектах.