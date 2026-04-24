Инженеры, врачи, программисты и рабочие профессии: рейтинг специальностей для выпускников школ в 2026 году

В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в 2026 г. — инженерные и медицинские факультеты, ИT на третьем месте. В опросе SuperJob приняли участие 2000 родителей выпускников 9 и 11 классов школ из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди родителей 9-классников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 11%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 г. стали инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — ИT-специальности, их указали 12%. Интересно, что в последние годы именно сфера информационных технологий была первой по популярности, но сейчас ситуация изменилась. Стране остро не хватает инженеров, и государство активно поддерживает направления подготовки ИТР. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 6%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

Среди поступающих в колледжи и училища ИT-направления остаются лидерами: 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или ИT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (15%). Третье место заняла медицина (14%). В топ-5 вошли педагогика (10%), а также юриспруденция и строительство (по 7%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 1-20 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году

Размер выборки: 2000 респондентов.

