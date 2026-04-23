«Геоскан» объединит дроны, наземные и подводные роботы на общей технологической базе

Новая концепция «Пионер Икс» станет принципом, которым компания будет руководствоваться при развитии образовательной робототехники. Это публичный мультисредный подход для создания робототехнических устройств и сервисов на базе совместимого технологического стека. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«Пионер Икс» должен объединить аппаратную часть, программную платформу, интеграционные интерфейсы и сервисный слой в одной системе. Это нужно, чтобы дроны, наземные и подводные аппараты создавались на совместимых компонентах и с едиными принципами интеграции, а не как отдельные разработки под каждую среду.

В этой концепции отдельный акцент сделан на открытости для внешних разработчиков, производителей и образовательных команд. Для этого в концепции предусмотрены API, SDK, интерфейсы интеграции и возможность подключать стороннее оборудование. Это должно расширить возможности применения технологий компании за пределами внутренних продуктов.

«Для нас важно, чтобы образование давало не только знакомство с техникой, но и возможность переходить к разработке собственных решений. Пионер Икс должен помочь выстроить такую траекторию, в которой школьники, студенты и инженеры смогут работать с единым технологическим стеком и на его основе создавать новые устройства, сервисы и учебные сценарии», — сказал руководитель департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.