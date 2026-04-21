Разделы

Телеком Интернет Интернет-реклама
|

Сервис «МТС Маркетолог» запустил подписку на SMS с гарантированной доставкой без интернета

Сервис «МТС Маркетолог» объявил о запуске подписки на абонента – новую модель тарификации SMS-рассылок по собственной базе. Теперь стоимость сообщения своим клиентам снижается по мере роста числа отправок на один и тот же номер: чем чаще компания общается с конкретным клиентом, тем дешевле обходится каждое следующее сообщение. Новая модель позволит бизнесу сократить расходы на регулярные SMS-коммуникации в среднем до 38%.

Ранее стоимость SMS-рассылки определялась числом отправленных сообщений: чем больше объем, тем ниже цена за единицу. В «подписке на абонента» логика иная: рекламодатель фактически подписывается на каждого получателя из своей базы, и тарификация рассчитывается по каждому из них отдельно. При первой отправке на номер списывается стоимость сразу за блок из пяти сообщений, следующие четыре отправляются без дополнительной оплаты. При отправке шестого сообщения этому же абоненту списывается стоимость следующего блока. Так рекламодатели, которые постоянно коммуницируют со своей базой клиентов, могут сократить расходы на коммуникации более чем на треть: например, при отправке 15 рекламных SMS одному абоненту в месяц стоимость составит 75 руб. против 111,75 руб. при поштучной оплате.

Подписка распространяется на все типы SMS-трафика. Сервисные и авторизационные сообщения (уведомления о заказах, коды подтверждения, информация об операциях) тарифицируются в рамках подписки на шаблонированные SMS. Рекламные сообщения, в том числе акции, скидки и купоны, – в рамках подписки на обычные (нешаблонированные) SMS.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок цифровизация

«Спрос на SMS-рассылки в 2025 г. у бизнеса вырос в среднем на 20%. Канал сохраняет устойчивый спрос во многом благодаря независимости от интернет-соединения: сообщение доставляется напрямую через сеть оператора, что обеспечивает стабильно высокий процент доставляемости даже в условиях, если интернет недоступен. Мы увидели запрос клиентов одновременно и на большие объемы отправок, и на оптимизацию стоимости. Так мы разработали продукт, в котором стоимость SMS-трафика при регулярном общении с клиентами будет не так ощутимо сказываться на бюджетах рекламодателей. Новая тарифная модель направлена на снижение этой нагрузки: подписка на абонента позволяет компаниям, регулярно коммуницирующим со своей базой, существенно сократить стоимость каждого контакта», – сказал директор по продукту «МТС Маркетолог» Роман Максимов.

Модели поштучной оплаты и пакетной тарификации при этом сохраняются. Подписка доступна в личном кабинете «МТС Маркетолога» для клиентов со статусом ИП или юридического лица, использующих тариф «Рассылка по своей базе Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


