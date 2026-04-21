MES-системы на базе платформы ИНКА появятся на рынке Узбекистана

Узбекистанская компания Promkipavtomatika Engineering будет создавать промышленные решения на базе российской цифровой платформы для разработки бизнес-приложений и MES-систем ИНКА («Индустриальная Кибернетическая платформа»). Об этом CNews сообщили представители ИНКА.

Выход на рынок Узбекистана стал первым шагом команды ИНКА к развитию экспорта продуктов, созданных на базе платформы. В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве компания Promkipavtomatika Engineering будет создавать и внедрять промышленные решения для автоматизации предприятий на базе российской платформы и участвовать в их продвижении на рынке.

Архитектура платформы ИНКА, основанная на совместимых микросервисах, ускоряет создание и внедрение решений, снижая затраты на интеграцию. В состав платформы входят фреймворк ИНКА и набор базовых функциональных модулей для создания MES-систем. Решения на ее основе успешно внедрены на крупнейших промышленных предприятиях России, в том числе в металлургической и горнодобывающей отраслях.

Promkipavtomatika Engineering – узбекистанская инжиниринговая компания, которая занимается проектированием и внедрением систем автоматизации на промышленных предприятиях. Она работает в химическом, нефтегазовом, горнодобывающем, строительном, пищевом и автомобилестроительном секторах промышленности.

Компания предоставляет услуги полного цикла – от разработки технических решений до ввода систем в эксплуатацию.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
На первом этапе сотрудничества специалисты Promkipavtomatika Engineering пройдут обучение по работе с платформой и получат доступ к среде разработки ИНКА.

«Выход на зарубежный рынок – закономерный и важный шаг нашей команды в рамках активного продвижения платформы. В компании Promkipavtomatika Engineering мы видим партнера с глубокой экспертизой и признанной репутацией на рынке Узбекистана. Вместе с ним мы сможем предложить местным компаниям продукты для создания надежных и легко масштабируемых систем управления производством», – отметил архитектор платформы ИНКА Андрей Степанов.

«Мы видим большой запрос от промышленных предприятий Узбекистана на системы цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, поэтому высоко оцениваем перспективы сотрудничества с командой ИНКА. У нее есть все необходимые компетенции, а главное – опыт участия в крупных инфраструктурных проектах, который, без сомнений, полезен и для создания MES-систем в соответствии с особенностями их потенциальных заказчиков в Узбекистане», – сказал директор компании Promkipavtomatika Engineering Павел Арутюнов.

Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Российский разработчик СУБД потратит 1,8 миллиарда на компанию, созданную его гендиректором

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков

