Бренд электромобилей «Атом» запустил новый сайт

Бренд отечественных электромобилей «Атом» запустил новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро». Проект стал не просто обновлением интерфейса, а цифровой платформой, которая транслирует ключевую идею продукта — автомобиль как гаджет и центр управления городской мобильностью. Об этом CNews сообщил представитель «Аэро».

«Атом» развивает модель, в которой один и тот же автомобиль может использоваться в разных сценариях — как личный транспорт, каршеринг или такси — и управляться через единый аккаунт. В этих условиях классическая структура сайтов с каталогом характеристик перестает быть эффективной: пользователю важно быстро ориентироваться в сценариях использования и принимать решение в контексте задач.

В рамках проекта была реализована интерфейсная модель, построенная на интерактивных блоках. Основной акцент сделан на визуальном контенте, интегрированном в пользовательский путь. Каталог объединяет B2C- и B2B-сценарии и сокращает путь до целевого действия. Платформа разработана на базе Next.js и Focus CMS с модульной архитектурой, что позволяет масштабировать решение под новые продукты и сервисы без изменения базовой структуры.

По итогам запуска глубина просмотра выросла на 57%, а время на сайте — на 20%. Разработанные принципы интерфейса и дизайн-система используются в других цифровых продуктах бренда и формируют единый пользовательский опыт.

