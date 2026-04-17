Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Умный сервис поможет получить выплату по бюджетной ипотеке в Подмосковье

Подать заявление на перечисление социальной выплаты по региональной бюджетной ипотеке на портале госуслуг Московской области стало удобнее. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В онлайн‑услуге теперь работает сервис автоматической проверки свидетельства на бюджетную ипотеку. Если документ действителен, система сама заполнит его реквизиты – человеку не придется вводить данные вручную. Если свидетельства нет или оно просрочено, на экране сразу появится предупреждение, и подача заявки будет заблокирована. Так заявитель сможет вовремя исправить ситуацию и избежать отказа», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
В Московской области специалистам из сфер здравоохранения, спорта, образования, науки и промышленности предоставляют Бюджетную и Социальную ипотеки. Получатели Бюджетной ипотеки должны работать на территории региона в течение следующих пяти лет, а в случае оформления Социальной ипотеки – 10 лет.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление на перечисление социальной выплаты по бюджетной ипотеке, необходимо просто выбрать в онлайн-форме услуги соответствующую цель обращения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты»

На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще