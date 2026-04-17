Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Холдинг «Цикада» меняет название на «Ц1»

Системный интегратор и вендор АО «Цикада» сменил название на «Ц1» в рамках запланированного ренейминга. Все остальные компании в составе холдинга остаются под теми же наименованиями. Об этом CNews сообщили представители АО «Ц1».

Решение о переименовании головной компании продиктовано стремлением привести позиционирование холдинга в соответствие с его текущей ролью на рынке физической и информационной безопасности. Новый бренд отказывается от образных метафор в пользу лаконичного технологического языка, понятного профессиональному сообществу. Название «Ц1» отсылает к бинарной логике цифровых систем — базовому принципу, где единица означает работоспособное, защищенное состояние, а ноль указывает на сбой или уязвимость.

«Мы осознанно уходим от громких обещаний, которыми сегодня переполнен рынок. Наша задача — предложить заказчику архитектуру доверия, построенную на измеримых и предсказуемых результатах. В новом названии зашит принцип, по которому мы работаем уже много лет: система либо защищена, либо нет. Третьего не дано. Это эволюция от природной точности "Цикады" к строгой определенности цифрового кода», – сказал генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов.

В холдинге подчеркивают, что смена названия головной структуры не повлияет на операционную деятельность дочерних компаний. «Ц1» продолжит управлять портфелем специализированных активов, каждый из которых закрывает конкретный сегмент комплексной защиты объектов критической инфраструктуры.

«Холдинговая структура спроектирована как отказоустойчивая распределенная система, где каждый модуль отвечает за свою функцию и выполняет ее с высокой точностью. Для заказчика внедрение решений "Ц1" должно означать переход в предсказуемое состояние: объект защищен, процессы стабильны, риски просчитаны. Мы рассчитываем, что со временем название холдинга начнет восприниматься не просто как бренд, а как отраслевой индекс надежности», – сказала заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу холдинга «Цикада» Юлия Воробьева.

В состав холдинга «Ц1» входят: ГК «Инфотактика» (защита государственной тайны и специальные проверки), ООО «Корбит» (разработка и производство средств межсетевого экранирования) и ООО «Кибертактика» (кибербезопасность и защита конфиденциальной информации).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

