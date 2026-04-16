«Кион Строки»: интерес к аудиокнигам вырос на 53% среди россиян

Ко Всемирному дню голоса, который ежегодно отмечается 16 апреля, книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, какие книги пользователи чаще всего выбирают именно в аудиоформате. Исследование показало, что за последний год интерес к аудиокнигам вырос на 53%. Лидером рейтинга стало «Железное пламя» Ребекки Яррос, а чаще всего пользователи слушают книги по средам в промежуток с 12:00 до 16:00. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых популярных аудиокниг заняло «Железное пламя» Ребекки Яррос — одна из самых заметных фэнтези-новинок последних лет. На второй строчке расположился «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а третье место занял роман «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

В пятерку самых востребованных произведений также вошли пьеса «Лес» Александра Островского и роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Аналитика показывает, что в аудиоформате пользователи одинаково активно выбирают и современные бестселлеры, и проверенную временем классику — от масштабной зарубежной прозы до произведений из школьного и театрального канона.

Характерно и распределение интереса по времени: пик прослушивания приходится на середину недели, а самым популярным промежутком стало время с 12:00 до 16:00. Это может говорить о том, что пользователи все чаще включают аудиокниги в повседневный ритм — слушают их в дороге, во время рутинных дел или в перерывах среди дня.

