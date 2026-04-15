Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

Agenda разработала сервис оценки качества коммуникаций с элементами ИИ

Компания Agenda разработала ИИ-сервис «PR-чекап», который бесплатно помогает компаниям оценить текущее состояние коммуникаций, получить конкретные рекомендации по их развитию и понять, какие инструменты стоит подключать в первую очередь. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Основатель и генеральный директор агентства Agenda Дина Павлова отметила: «Мы называем это чекапом, потому что он работает как медицинская диагностика: помогает быстро понять текущее состояние коммуникаций, выявить слабые места и определить, с чего начинать. Без такой оценки PR часто превращается в набор разрозненных действий, которые сложно связать с бизнес-результатом».

Сервис PR-чекап позволяет за 5-7 минут зафиксировать текущую точку и получить структурированную оценку. Пользователь отвечает на 12 вопросов о коммуникациях: есть ли стратегия, связаны ли PR-цели с бизнес-задачами, как выстроена работа со СМИ и Telegram, участвуют ли эксперты в мероприятиях, ведется ли мониторинг инфополя и какие метрики отслеживаются.

Проанализировав ответы, сервис формирует отчет из двух частей. Первая – дашборд с общей оценкой PR-зрелости и разбивкой по направлениям: стратегия, СМИ, спикеры, digital, аналитика и позиционирование. Он визуально показывает, какие блоки развиты и где коммуникации работают системно, а где есть явные пробелы. Вторая – подробный ИИ-разбор с конкретными рекомендациями: какие инструменты подключать, с чего начать и какие действия дадут наибольший эффект в первую очередь.

Нейросеть формирует рекомендации на базе внутренней экспертизы агентства, не обучаясь на открытых данных из сети, которые могут содержать устаревшие рекомендации. В модель заложены практические подходы к работе со СМИ, спикерами, digital-площадками и аналитикой, которые позволяют перейти от разовых PR-активностей к управляемой системе.

Инструмент можно использовать как для первичной диагностики, так и для регулярной самопроверки: повторный чекап позволяет сравнивать показатели и отслеживать прогресс по мере развития PR-функции.

«Компании приходят к осознанию необходимости PR разными путями. Переломным моментом может стать проигрыш в тендере, где при прочих равных отдали предпочтение более известному конкуренту. А иногда – это желание расширить базу потенциальных клиентов, чтобы не ограничиваться списком личных контактов владельца. Наконец, без работы с репутацией трудно представить выход на новые рынки. Независимо от того, что именно побудило компанию заняться PR, его эффективность возрастает в разы, если первым шагом станет PR-чекап», – сказала Дина Павлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Наука

