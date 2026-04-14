Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

«Микрон» и «Ангстрем» объединят усилия в подготовке инженерных кадров

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент») и «Ангстрем» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации инженерных профессий в сфере микроэлектроники.

Предмет соглашения включает организацию и проведение научно просветительских, музейных, образовательных и профориентационных мероприятий и реализацию совместных проектов, направленных на продвижение отрасли микроэлектроники, популяризацию инженерных профессий, освещение истории отрасли, обмен опытом в области профориентации и подготовке инженерных кадров.

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для технологического суверенитета и лидерства. Подготовка кадров является одной из приоритетных задач для развития отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

