Разработан инструмент для формирования тематических карт на основе данных Росстата

В КБ «Панорама» подготовлен программный модуль тематического картографирования по данным Росстата, позволяющий автоматически создавать наглядные карты социально-экономических показателей по субъектам России. Новый режим предназначен для работы с официальными сводными таблицами Росстата и обеспечивает быстрое преобразование табличных данных в готовую тематическую карту. Пользователю достаточно выбрать интересующий показатель, указать столбец со значениями, а система автоматически выполнит расчет градаций, подберет цветовую шкалу и сформирует векторную карту с легендой и подписями. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Инструмент особенно востребован при решении задач мониторинга социально-экономического развития регионов, подготовки аналитических материалов и презентаций для органов власти, а также при формировании отчетности. Он позволяет сопоставлять статистические показатели с территорией, выявлять закономерности и визуально оценивать различия между субъектами.

Использование режима сокращает трудозатраты на подготовку тематических карт. Исключается необходимость ручной обработки данных, настройки классификаций и оформления легенд - все этапы выполняются автоматически. При этом сохраняется гибкость настройки: пользователь может задать диапазоны значений, выбрать цветовую гамму и контролировать отображение данных.

Дополнительно реализована возможность загрузки и обновления статистических таблиц напрямую с портала Росстата, что обеспечивает актуальность используемой информации. Встроенный предпросмотр данных упрощает выбор показателей и контроль корректности исходных значений.

Результатом работы является готовая векторная карта, которая автоматически открывается в ГИС «Панорама» и может быть использована для дальнейшего анализа, оформления и публикации.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Применение нового инструмента позволяет ускорить подготовку аналитических материалов, повысить наглядность представления данных и обеспечить единый подход к тематическому картографированию на основе официальной статистики.

Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

