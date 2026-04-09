2ГИС представил новые функции навигации при нестабильном сигнале спутников

2ГИС представил новый режим навигации «Шаг за шагом», который помогает пользователям продолжать движение по маршруту даже при нестабильном сигнале спутников. Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматически предлагает перейти в режим, где маршрут отображается в виде последовательности отдельных шагов. Это решение позволяет сохранить уверенность в пути даже в условиях нестабильной геолокации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Режим «Шаг за шагом» помогает продолжить движение по маршруту, когда пользователь находится в месте с нестабильной геолокацией. В этом случае приложение предлагает перейти в специальный режим навигации, где маршрут показывается как последовательность отдельных шагов. Для каждого шага пользователь видит ключевую информацию о следующем участке пути: направление движения, расстояние до ближайшего манёвра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута. После того как участок пройден и манёвр выполнен, можно вручную перейти к следующему шагу — эта механика позволяет сохранять понятный и предсказуемый сценарий движения даже при сбое геолокации.

«Местоположение пользователя на карте определяется не самим приложением, а аппаратно телефоном: устройство получает данные через спутниковые системы, которые поддерживает его чип, а приложения уже используют эту информацию, чтобы показать геопозицию. Когда сигнал от спутников нестабилен, навигация может становиться менее надежной: местоположение определяется неточно, пользователю приходится чаще сверяться с маршрутом и отвлекаться на телефон. Мы запустили режим “Шаг за шагом”, чтобы даже в таких условиях маршрут оставался понятным, а движение — более предсказуемым и спокойным», — сказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов.

Режим «Шаг за шагом» доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов.

Ручное позиционирование доступно и в режиме карты, когда не включен навигатор. Если приложение замечает, что сигнал спутников нестабилен и текущее местоположение определяется неточно, оно предлагает пользователю самостоятельно указать, где он находится. Для этого достаточно нажать кнопку «Уточните, где вы» и выбрать нужную точку на карте. После этого 2ГИС фиксирует положение пользователя, и дальнейшая работа с картой не будет зависеть от нестабильного сигнала спутников.

После ручного указания точки можно, как обычно, искать места, строить маршруты и пользоваться картой от выбранной позиции. Если у пользователя включена функция «Друзья на карте», близкие увидят корректную геопозицию с пометкой о том, что она указана вручную. Когда сигнал спутников снова становится стабильным, 2ГИС предложит вернуться к обычному автоматическому геопозиционированию.