«Яндекс» запустил «Поиск по услугам»

В «Поиске Яндекса» появился новый раздел для подбора специалистов сферы услуг. Выдача наполняется карточками компаний и отдельных мастеров с описаниями, отзывами и примерами работ. В тематическом «Поиске» пользователь может уточнить свой запрос с помощью фильтров, а также найти исполнителя по местоположению с помощью карты и перейти на сайт-источник объявления для заказа услуги. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Поиск» ищет исполнителя на нескольких площадках, где он представлен, и показывает рейтинг специалиста из разных источников, общее количество отзывов и наиболее упоминаемые аспекты работы мастера, а также информацию о проверке документов. Дополнительным ориентиром служит бейдж «Фиксирует цену», который присваивается на основе анализа отзывов с помощью искусственного интеллекта. Бейдж означает, что у специалиста проверены документы, а в отзывах пользователи отмечают соблюдение исполнителем оговоренной заранее стоимости — риск неожиданного повышения цены за услугу мастера минимален. Для быстрого поиска сервисов по конкретному бренду техники предусмотрен специальный фильтр, который показывает только авторизованные сервисные центры нужного производителя.

Для исполнителей «Поиск» по услугам становится новой возможностью привлечения клиентов без каких-либо комиссий. Карточки исполнителей автоматически появляются в выдаче тематического поиска по релевантным запросам. Чем больше вероятность, что исполнитель решит задачу заказчика, и чем лучше его рейтинг — тем выше он окажется в выдаче.

«Рынок услуг сегодня — это фрагментированная информация и непрозрачное ценообразование. Человеку бывает сложно выбрать специалиста, потому что не существует единых метрик качества или цены, а единственным рабочим ориентиром остаются отзывы. Наш подход строится на решении фундаментальной проблемы — дефицита доверия. Давая пользователю наиболее полную и объективную картину рынка в одном окне, мы хотим сделать так, чтобы результатам нашей выдачи доверяли даже больше, чем советам друзей и знакомых», — сказал Антон Искандаров, руководитель «Поиска Яндекса по Услугам».

Год назад «Яндекс» запустил «Поиски» по финансам, квартирам и товарам, а чуть позже появился поиск по врачам. Тематические «Поиски» предназначены для решения конкретных задач пользователя: в них собраны предложения из интернета с фильтрами, сортировкой и быстрым доступом к оформлению услуги или покупки. «Яндекс» продолжает развивать это направление, чтобы предоставить пользователям нужную информацию по различным тематикам в удобном для сравнения виде.

Раздел «Поиска по услугам» можно найти на главной странице «Яндекса» и в мобильном приложении «Яндекс с Алисой». А также по кнопке «Услуги» под поисковой строкой рядом с другими тематическими поисками — по финансам, квартирам, медицине и товарам.

