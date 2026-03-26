«Сферум» запускает сервисы подготовки к экзаменам для учащихся

Платформа «Сферум» объявила о запуске полезных сервисов для учащихся, которые помогут готовиться к экзаменам онлайн в любое удобное время в любом месте.

В витрине сервисов «Сферума» в Max появился сервис-помощник в поступлении и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для школьников 8-11 классов «Поступай». С его помощью учащиеся могут решать задания по математике и русскому языку и изучать их пошаговые разборы.

В сервисе «Поступай» используются верифицированные материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ, учрежден Рособрнадзором). В дальнейшем сервис планируется дополнить заданиями и по другим предметам.

Сервис «Поступай» также может быть полезен педагогам. С его помощью они могут давать индивидуальные задания и варианты экзаменов, смотреть за прогрессом класса и корректировать траекторию обучения.

К сервису могут подключиться и родители. Связав свой аккаунт с детским профилем, они могут наблюдать за тем, как их ребенок справляется с теми или иными задачами.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Сервис «Поступай» также содержит подборку высших учебных заведений с полезной информацией об условиях поступления. Этот раздел удобно изучать в одном месте и не выходя из «Сферума».

Еще один новый сервис в «Сферуме», который будет запущен в ближайшее время, — онлайн-тренажёр по ОГЭ и ВПР для школьников 5-9 классов «Помощник ученика». Он позволит учащимся выбирать предметы и проходить необходимые для подготовки задания. Сервис будет фиксировать результаты, подсчитывать баллы, показывать прогресс знаний и выстраивать статистику по темам, чтобы школьники точно знали, какие разделы требуют дополнительной работы.

«Занимаясь развитием нашего сервиса, мы всегда уделяем внимание деталям и постоянно стремимся к тому, чтобы он был максимально полезен в рамках всех аспектов учебного процесса. Нам важно, чтобы «Сферум» был удобным пространством для общения по учебе и помощником в повседневных задачах для педагогов, учащихся и их родителей», — сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

Гигантский ритейлер электроники бросил вызов «Яндексу» и «Кассиру». Теперь он продает билеты на концерты и мимикрирует под Wildberries

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
