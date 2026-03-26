«Сферум» запускает сервисы подготовки к экзаменам для учащихся

Платформа «Сферум» объявила о запуске полезных сервисов для учащихся, которые помогут готовиться к экзаменам онлайн в любое удобное время в любом месте.

В витрине сервисов «Сферума» в Max появился сервис-помощник в поступлении и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для школьников 8-11 классов «Поступай». С его помощью учащиеся могут решать задания по математике и русскому языку и изучать их пошаговые разборы.

В сервисе «Поступай» используются верифицированные материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ, учрежден Рособрнадзором). В дальнейшем сервис планируется дополнить заданиями и по другим предметам.

Сервис «Поступай» также может быть полезен педагогам. С его помощью они могут давать индивидуальные задания и варианты экзаменов, смотреть за прогрессом класса и корректировать траекторию обучения.

К сервису могут подключиться и родители. Связав свой аккаунт с детским профилем, они могут наблюдать за тем, как их ребенок справляется с теми или иными задачами.

Сервис «Поступай» также содержит подборку высших учебных заведений с полезной информацией об условиях поступления. Этот раздел удобно изучать в одном месте и не выходя из «Сферума».

Еще один новый сервис в «Сферуме», который будет запущен в ближайшее время, — онлайн-тренажёр по ОГЭ и ВПР для школьников 5-9 классов «Помощник ученика». Он позволит учащимся выбирать предметы и проходить необходимые для подготовки задания. Сервис будет фиксировать результаты, подсчитывать баллы, показывать прогресс знаний и выстраивать статистику по темам, чтобы школьники точно знали, какие разделы требуют дополнительной работы.

«Занимаясь развитием нашего сервиса, мы всегда уделяем внимание деталям и постоянно стремимся к тому, чтобы он был максимально полезен в рамках всех аспектов учебного процесса. Нам важно, чтобы «Сферум» был удобным пространством для общения по учебе и помощником в повседневных задачах для педагогов, учащихся и их родителей», — сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.