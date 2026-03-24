Mail запустил ИИ чат-бот для пользователей

Mail запустил чат-бот службы поддержки пользователей. Функциональность реализована на базе технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) — метода, который совмещает большие языковые модели и информацию из раздела «Помощь» сервисов Mail. Благодаря этому теперь 74% запросов с проблемами пользователей решаются без привлечения операторов поддержки, а количество точных ответов бота выросло до 77%. Доля обращений через чат-бот Mail достигла 31% от общего числа запросов, что сделало его самой популярной точкой входа. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Технология RAG помогает классифицировать запросы на базе частотных кейсов пользователей и статей раздела «Помощь», формировать ответы и рекомендации, а ML-модели — создавать заявки и собирать необходимую информацию для операторов. Благодаря этому пользователи получают точные и полезные ответы быстрее, в то время как операторы могут быстро подключиться к решению их проблем без дополнительного опроса.

«С момента запуска чат-бота поток обращений в него вырос в 6,5 раз. При этом 74% запросов решаются без участия оператора, а доля точных и полезных ответов составила 77%. Благодаря внедрению RAG и ML теперь можно быстрее находить решение своих вопросов без привлечения оператора. Пользователи получают ответы практически мгновенно, а специалисты могут сосредоточиться на задачах высокой сложности», — сказал руководитель направления поддержки пользователей «Почты» и «Облака» Mail Павел Андреев.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

Другие материалы рубрики

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube

Как получать доход от инвестиций в ИТ

В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/