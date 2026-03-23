Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Современные дети сильнее в учебе, чем в цифровой среде — исследование «Фоксфорда» и «Алгоритмики»

Онлайн-школа «Фоксфорд» и школа программирования «Алгоритмика» провели опрос среди родителей учеников 1-9 классов и старшеклассников, чтобы понять, насколько равномерно у современных детей развиты академические, гибкие и цифровые навыки. Результаты показали заметный разрыв в оценке этих компетенций. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорд».

Согласно результатам исследования, 62% респондентов по всей стране считают, что их дети лучше всего владеют академическими навыками — школьными знаниями. Ещё 21% родителей высоко оценивают гибкие навыки ребенка: аналитическое мышление, лидерские качества, умение работать в команде, управлять своим временем и достигать поставленных целей. При этом уровнем цифровых навыков — компьютерной грамотности, программирования, кодинга и др. — довольны лишь 17% опрошенных.

Несмотря на распространённое мнение, что поколение альфа родились с телефоном в руках, их родители не считают, что они уверенно ориентируются в цифровой среде. По мнению взрослых, детям не хватает умения грамотно пользоваться интернетом, критически оценивать информацию и заботиться о собственной кибербезопасности. 37% родителей называют и базовые, и продвинутые цифровые навыки зоной роста, которой стоит уделить особое внимание. При этом 43% опрошенных считают, что детям прежде всего не хватает гибких навыков, а 20% — академических.

Большинство респондентов судят о способностях ребенка по собственным наблюдениям (85%). Чуть больше половины (56%) доверяют школьным результатам. Треть родителей прислушиваются к обратной связи от учителей, а четверть — оценивают прогресс навыков и знаний ребёнка по успехам на олимпиадах и конкурсах.

За последний год больше половины (54%) опрошенных родителей обсуждали с ребенком его сильные стороны и возможные направления развития, а 49% — подбирали дополнительные занятия на основе выявленных пробелов и интересов. Для того чтобы быстро распознать сильные стороны ребёнка и определить подходящую ему сферу деятельности, в феврале 2026 г. года «Фоксфорд» и «Алгоритмика» представили собственную бесплатную диагностику для детей и подростков — «Профиль XXI века». Согласно результатам опроса, за последние 12 месяцев подобные профориентационные онлайн-тестирования для оценки способностей детей проходили 30% респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

