Россияне стали обращать меньше внимания на ставку и размер платежа: «Алиса AI» проанализировала, как изменились критерии выбора потребкредитов

Исследование показало, что роль базовых критериев за два года снизилась: значимость процентной ставки упала на 14%, размера ежемесячного платежа — на 6%. Более трети россиян сравнивают не менее трех предложений потребкредита между собой, а каждый шестой тратит на выбор более недели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным исследования тематического поиска «Яндекса» по финансам, за последние два года подход россиян к выбору потребительского кредита стал менее чувствительным к части классических финансовых параметров. Если в апреле 2024 г. процентная ставка была значима для 58% респондентов, то сегодня на нее обращают внимание только 50% опрошенных. Значимость досрочного погашения снизилась с 42% до 35%, а размера ежемесячного платежа — с 51% до 48%.

При этом ряд базовых характеристик сохранил или даже немного усилил свои позиции. Сумма кредита важна половине респондентов против 46% в 2024 г., а срок погашения остался по значимости почти на том же уровне (39%). За два года значимость репутации банка повысилась с 31 до 34%. При этом каждый девятый россиянин назвал доверие кредитной организации решающим фактором выбора.

Среди сервисных и сопутствующих параметров сильнее всего снизился интерес к скорости оформления (с 38% до 32%) и удобству мобильного банка (с 37% до 32%). Спецпредложения и дополнительные услуги по-прежнему не оказывают заметного решения на выбор потребкредита и учитываются лишь 10–15% респондентов.

По данным нейроанализа «Алисы AI,» выбор потребкредита становится менее импульсивным: заемщики смотрят не только на формальные условия, но и на устойчивость финансовой организации. Это указывает на смещение интереса от разового выбора ставки к оценке всей среды обслуживания кредита, где значение имеют предсказуемость условий, качество сопровождения и общая надежность банка.

При этом сценарий выбора за два года почти не изменился. Большинство россиян сравнивает два разных предложения при выборе кредита (31%), чуть реже ограничиваются одним вариантом (29%). Три варианта рассматривают 25% опрошенных, еще 12% сравнивают между собой четыре и более кредитных предложения. Для большинства респондентов (61%) итоговый выбор занимает несколько дней, еще 22% укладываются в неделю, а 16% опрошенных тратят на сравнение вариантов более семи дней. Это означает, что решение по потребкредиту нельзя назвать импульсивным, однако и слишком длинным этот путь не становится: пользователи быстро отсеивают второстепенные характеристики и сравнивают продукты по небольшому набору ключевых условий.

