Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ

Команда платформы производства ПО «Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый продуктовый портфель направления ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). В него входит комплекс взаимосвязанных продуктов, которые охватывают ключевые задачи управления ИТ-ландшафтом компании — от настройки и автоматизации процессов до управления услугами, инфраструктурой и активами. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

ITSM-система обеспечивает сервисный подход к управлению ИТ, который помогает компании формализовать процессы, повысить прозрачность работы ИТ-подразделений, сократить время реакции на инциденты и контролировать качество услуг. Бизнес получает возможность сделать поддержку и сервисные процессы более управляемыми, снизить потери от простоев и ручного труда, а также выстроить предсказуемую работу ИТ-инфраструктуры в связке с другими отделами компании.

Актуальность такого подхода подтверждают результаты исследования практик организации ITSM-процессов в крупных российских компаниях от команды платформы «Сфера». Согласно полученным данным, ITSM все чаще воспринимается не как сервис-деск, а как полноценная управленческая модель.

По данным исследования, внедрение ITSM помогает компаниям сократить потери от простоев и сбоев, повысить доступность систем, сэкономить время сотрудников и сделать процессы поддержки более прозрачными и управляемыми. Кроме того, у бизнеса появляется больше данных для анализа качества сервиса. При этом в деньгах такие результаты считают редко: участники исследования отмечают, что это сложно и не всегда нужно. Поэтому чаще компании смотрят на понятные рабочие показатели — например, доступность систем, соблюдение SLA и скорость обработки обращений.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Помимо платформы для управления ИТ-услугами «Сфера.ITSM», в новый продуктовый портфель вошла «Сфера.ITAM» (Information Technology Asset Management — управление ИТ-активами) — для учета и координации жизненного цикла ИТ-активов. В качестве технологического ядра используется no-code платформа «Сфера.Кит» для проектирования бизнес-процессов и создания корпоративных приложений.

«Видя запрос рынка, мы выделили направление ITSM в отдельный продуктовый портфель. Мы выстраивали надежный фундамент — накопили экспертизу, определили единый подход к сервисным процессам. Наше исследование подтвердило, что рынок тоже движется именно в эту сторону: крупному бизнесу нужен целостный подход к управлению услугами, инфраструктурой и активами. Поэтому сейчас мы развиваем ITSM в «Сфере» как полноценное направление — с автоматизацией, интеграциями, аналитикой, AI-сценариями и возможностью масштабировать сервисный подход за пределы ИТ», — Наталья Буйлина, директор по продуктам направления «Сфера.ITSM».

Другие материалы рубрики

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Власти опровергли планы ввести в России «белые списки» для отключения домашнего интернета

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/