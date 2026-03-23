Разделы

Электроника
|

«Аруна» запустила бренд «Унарт» для проектов технического и дорожного освещения

Компания «Аруна» расширила ассортимент и начала выпуск профессионального технического и дорожного освещения под брендом «Унарт». Ранее предприятие работало в сегменте архитектурно-художественной подсветки и паркового освещения. Новый бренд позволяет компании предлагать комплексные решения для наружного и внутреннего освещения объектов. Об этом CNews сообщили представители «Аруна».

Под брендом «Унарт» выпускаются промышленные серии Nevis и Trivоr, а также улично-дорожные светильники серии Ultar. В этом году, компания добавит модели в малом корпусе для серий Trivоr и Ultar. Новые модификации предназначены для объектов, где не требуется высокий уровень мощности. При этом заказчик может сохранить единую визуальную концепцию проекта, поскольку светильники внутри серий выполнены в общем дизайне.

Развитие новых направлений стало возможным благодаря усилению инженерной команды. В середине 2024 г. конструкторское бюро компании пополнили специалисты с опытом и компетенциями в сегменте технического и дорожного света. Это позволило расширить модельный ряд с учетом требований рынка.

Бренд «Унарт» создан для предложения комплексных решений для проектных организаций, строительно-монтажных компаний, муниципалитетов, дорожно-строительных организаций и промышленных предприятий. Для таких заказчиков важны технические характеристики оборудования и возможность подобрать решения под разные зоны одного объекта.

Продукция компании уже применена при строительстве здания Научно-Исследовательского Испытательного Центра «Искра-Волга», где был реализован комплексный подход к освещению: прилегающие территории, технические и офисные помещения, зона испытаний. Кроме этого, уличные светильники используются на объектах жилой застройки. А серия Trivоr в тестовом режиме установлена на территории Казанского кремля в качестве прожектора для архитектурной подсветки.

В 2026 г. компания продолжит расширять ассортимент, чтобы предлагать больше решений для городских, промышленных и коммерческих объектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

