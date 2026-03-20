Изменения в топ-менеджменте ПАО «Элемент»

Илья Иванцов покидает пост президента ПАО «Элемент». Новым главой «Элемента» в должности президента с 20 марта 2026 года назначен Олег Хазов, ранее занимавший пост вице-президента по финансовой и операционной деятельности. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Элемент».

Илья Иванцов возглавлял компанию с момента ее основания в 2019 г. Под его руководством Группа компаний «Элемент» эволюционировала в крупнейшего разработчика и производителя микроэлектроники в стране – первую публичную компанию в отрасли. За семь лет значительно расширились технологические возможности, производственные мощности и номенклатура продукции Группы. Были сформированы новые стратегические направления – электронные блоки и модули и точное машиностроение.

«Я благодарен акционерам за доверие руководить уникальным и важнейшим проектом в области микроэлектроники на протяжении семи лет. Это было время беспрецедентных вызовов, интенсивного развития отрасли радио- и микроэлектроники при поддержке государства, формирования кооперации со всеми отраслями промышленности, стремительного роста спроса на отечественную микроэлектронику и роста масштабов бизнеса наших предприятий. Сейчас передо мной стоят новые задачи в АФК «Система». Я уверен, что бизнес «Элемента» остается в надежных руках профессиональной и сплоченной команды из почти 10 тыс. человек, впереди у нее яркие победы, и всегда будет поддержка акционеров в самых амбициозных планах», – сказал Илья Иванцов.

Олег Хазов присоединился к компании в 2022 г. в должности вице-президента по финансам и инвестициям, войдя в состав правления ПАО «Элемент». Ранее он занимал позиции в высшем руководстве производственных предприятий и промышленных групп.

«Мы вступаем в определяющее для микроэлектроники время: задача по опережающему развитию отрасли поставлена на самом высоком уровне. Ближайший год будет посвящен перестройке процессов, повышению операционной эффективности и подготовке обновленной стратегии развития. В планах – усиление интеграции между наукой и промышленностью и наращивание объемов производства. Мы с большим энтузиазмом смотрим на эти задачи и убеждены, что все будет реализовано совместно с нашими акционерами», – сказал Олег Хазов.