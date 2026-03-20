«Авито Подработка»: самой доступной подработкой для пенсионеров стала складская логистика

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как изменилось число предложений о подработке, доступных в том числе для пенсионеров, зимой 2025–2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Наиболее активно размещались такие предложения в складской логистике: за год число смен здесь выросло в 2,4 раза (+141%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 37,4 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В складской логистике число предложений о подработке упаковщиком с пометкой доступности для исполнителей пенсионного возраста этой зимой выросло на 63% за год. На позиции в среднем можно было рассчитывать на 6,4 тыс. руб. за смену. При этом фактический доход на подработке может отличаться в зависимости от региона, количества смен и условий конкретного заказчика.

Также значительно выросло число предложений о подработке для пенсионеров в сфере строительства и ремонта: за год их стало больше в 2,2 раза (+117%), а средние предлагаемые вознаграждения достигают 37,56 тыс. руб/мес. Активнее всего на подработку искали строителей (+189%). В среднем за выполнение подобных задач исполнители могли рассчитывать на 93,33 тыс. руб/мес.

Рост также зафиксирован в сегменте финансов и логистики: число предложений о подработке, доступных для пенсионеров, увеличилось на 79%. В среднем исполнителям предлагали около 4 888 рублей за смену. Чаще всего заказчики искали специалистов по закупкам (+62%) — в среднем таким исполнителям предлагали около 54,94 тыс. руб/мес.

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации
Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации цифровизация

В региональном разрезе сильнее всего число предложений о подработке для пенсионеров выросло в Магаданской области — в 2,1 раза (+109%). В Амурской области таких предложений стало больше на 51%, в Дагестане — на 31%.

«Интерес пользователей к предложениям о подработке с пометкой о доступности для пенсионеров также вырос. За год такой подработкой стали интересоваться на 25% чаще. Наиболее заметно вырос интерес к административным задачам (+142%), подработке на складах (+140%), а также к сменам в сфере охраны (+64%). Во многом это связано с тем, что такие задачи чаще предполагают понятный функционал и гибкий формат занятости — исполнители могут самостоятельно выбирать подходящие смены и регулировать нагрузку. Для людей старшего возраста подработка становится возможностью сохранить активность, получать дополнительный доход и при этом подрабатывать в комфортном для себя графике. Со своей стороны бизнес-заказчики все чаще готовы рассматривать более широкий круг исполнителей и привлекать их к задачам, где важны внимательность и ответственность», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/