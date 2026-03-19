«МТС Ads Premium Video» запустил интерактивные механики в «Онлайн ТВ»

«МТС Ads Premium Video» объявила о расширении возможностей «Онлайн ТВ» — размещения рекламы в трансляциях телеканалов через интернет. Теперь рекламодателям доступны интерактивные форматы, которые позволяют решать широкий спектр задач: от привлечения внимания (Frame-roll) и расширения сообщения (Microsite) до стимулирования покупки (Shoppable Ads) и персонализации контакта (Dynamic-roll).

По данным внутренней аналитики «МТС Ads Premium Video», интерактивные форматы повышают уровень запоминания рекламного сообщения на 30–50% по сравнению с традиционными видеороликами, а также увеличивают конверсии в целевое действие на сайте рекламодателя в среднем на 20–40% по сравнению с неинтерактивными объявлениями. Пользователи могут сразу получить дополнительную информацию, воспользоваться специальными предложениями или участвовать в акциях, не прерывая просмотр контента. Это снижает раздражение от рекламы и повышает лояльность к бренду.

Размещение интерактивных форматов осуществляется по модели CPM. Доступны все основные таргетинги: география, частота, социально-демографические характеристики.

«Бренды, использующие интерактивные форматы, выделяются на фоне конкурентов, так как предлагают пользователям более современный и удобный опыт взаимодействия. Это особенно важно для молодой аудитории (20–40 лет), которая ожидает персонализации и интерактивности от контента. Взаимодействие с интерактивными элементами позволяет собирать детальные данные о поведении пользователей. Это дает рекламодателям возможность получать расширенную статистику для оценки эффективности размещения, точнее формировать коммуникацию для будущих кампаний и воздействовать на средний уровень воронки продаж», — сказала генеральный директор «МТС Ads Premium Video» Александра Стрелкова.