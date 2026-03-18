Зимой жители Карелии перевели переговоры в онлайн

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» за зимний период 2025/2026. По сравнению с прошлой зимой количество проведенных онлайн-встреч среди жителей Карелии выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователи в республике все чаще используют искусственный интеллект для повышения эффективности рабочих процессов. Ключевые ИИ-возможности для эффективности этой зимой применялись в три раза чаще, чем прошлой. Наибольший прирост в регионе продемонстрировала функция саммаризации (краткий пересказ встречи) — использование выросло в девять раз. Среди других любимых инструментов петрозаводчан для повышения эффективности встреч — расшифровка (рост в пять раз) и шумоподавление (рост в два раза).

Применение ИИ-эффектов для улучшения внешнего вида и создания неформальной обстановки также значительно выросло. Маски, бьютификация и замена фона использовались этой зимой в 4,5 раз чаще, чем прошлой. В частности, рост интереса отмечается к опциям из праздничного новогоднего выпуска по сравнению с прошлым годом.

Аналитики «МТС Линк» подчеркивают, что по стране наблюдается рост коммуникационной активности в корпоративном мессенджере «Чаты»: пользователи все чаще выбирают текстовый формат для решения рабочих вопросов. Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре — феврале увеличилось в 2,6 раза по сравнению с прошлой зимой.