«Норбит» автоматизировала бюджетирование на отечественном ПО

Компания «Норбит» объявила о завершении импортозамещения системы бюджетирования и переходе с SAP на отечественную платформу Cubix BM. Внедрение новой финансовой модели заняло всего два месяца и позволило компании расширить функционал планирования, полностью отказавшись от устаревшего зарубежного ПО. В результате сотрудники получили удобный и прозрачный инструмент для работы.

До внедрения новой системы бюджетирование в «Норбит» строилось на системе иностранного вендора, которое перестало отвечать растущим потребностям бизнеса. Отсутствие возможности адаптировать решение под стратегический курс на технологическую независимость стало драйвером масштабной замены устаревшего софта. Главная цель проекта – построение полноценной, современной бюджетной модели на базе российского ПО, способной обеспечить гибкость и надежность управления в условиях быстро меняющейся внешней среды.

Специалисты внутреннего центра компетенций «Норбит» совместно с командой Cubix провели полномасштабное обследование бизнес-процессов. В результате не только перенесли ключевую функциональность, но и реализовали глубокую методологическую переработку. Вместо одной модели на платформе Cubix BM сегодня развернуто четыре, включая среднесрочное планирование и формирование отчетности для акционеров. Также настроена интеграция с другими внутренними системами компании.

ПО обеспечивает максимальную прозрачность процессов планирования бюджета для всех участников, повышает оперативность согласования документов даже при корректировке. Полный пересчет (от форм ввода до отчетов) происходит не более чем за 3 минуты. Ранее аналогичные операции требовали часов ручного труда и зависели от Excel. Руководство компании в онлайн-режиме может отследить статус готовности бюджетов по каждому департаменту, а обновление справочников занимает всего один рабочий день.

Переход на Cubix BM решил не только задачу импортозамещения, снизив зависимость от зарубежного вендора, но и принес ощутимые операционные выгоды. Новая система не требует постоянного привлечения разработчиков для поддержки и донастройки. Изменение форм может выполняться силами специалистов финансового отдела, что ускоряет реакцию на запросы бизнеса.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Сейчас мы работаем с данными на качественно ином уровне. Раньше многие расчеты «зашивались» в Excel, что ограничивало детализацию и скорость. Теперь любая корректировка мгновенно пересчитывает результаты периода, обновляя основные отчетные формы. Это позволяет нам опираться на максимально точные и прозрачные цифры при принятии решений, используя разные аналитические срезы. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития системы и усиления финансовой дисциплины в компании».