Производитель бионических протезов Steplife объявил о тест-драйве нового коленного модуля Steplife RX7. Это обновленный ротационный модуль с улучшенной анатомией и гидравликой. Модуль может применяться для всех линеек протезов Steplife. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В данный момент изделие проходит качественное и функциональное тестирование. В связи с этим компания официально анонсировала приглашение волонтеров, желающих использовать данный коленный модуль для ходьбы. Модуль предлагается бесплатно любому пациенту, обслуживающемуся в партнерских протезных центрах компании.

Коленный модуль Steplife RX7 применяется в случае ампутации на уровне бедра, а своей формой он повторяет человеческую голень. В отличие от более ранней версии бионического коленного модуля Steplife B7, в новой версии RX7 применяется не поршневая, а ротационная гидравлика и используется более адаптированное гидравлическое масло, с лучшими характеристиками для колебания погодных условий.

«Коленный модуль Steplife RX7 является полным импортозамещенным аналогом моноцентрического гидравлического модуля 3R80 от ведущего мирового монополиста Ottobok. Он рекомендован пациентам с самым высоким уровнем активности. На данный тип коленного модуля наблюдается наибольший спрос в нашей стране, но никто из российских компаний его не производит. Здесь мы первые. Для нас это большой вызов, – сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Именно поэтому мы объявили федеральный тест-драйв, чтобы получить полную обратную связь от пациентов и довести конструкцию узла до совершенства. Модуль предлагается бесплатно любому пациенту, обслуживающемуся в партнерских протезных центрах компании. Его можно тестировать в течении месяца, а далее также получить его бесплатно в составе протеза в любом протезном центре России».

Тест-драйв Steplife RX7 стартует во второй половине марта 2026 г. и продлится до июня 2026 г. После доработки по итогам тест-драйва, коленный модуль поступит в серийное производство.