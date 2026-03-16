Новые компоненты серии N представлены компанией Matrix Audio

Компания Matrix Audio представляет новые модели серии N. Уже знакомый цифровой музыкальный транспорт NT-1 дополнят два аппарата: ЦАП ND-1 и усилитель для наушников NA-1. Музыкальную систему из этих компонентов производитель рекомендует размещать на столе. А удобству и использования поспособствует еще одна новинка – модульная стойка Tempo DX RACK. Об этом CNews сообщили представители Matrix Audio.

Линейка N от Matrix Audio предлагает комплексное решение. Цифровой транспорт, ЦАП, и усилитель для наушников с предусилителем прекрасно согласованы и органично дополняют друг друга. Корпуса аппаратов соответствуют фирменной концепции Matrix Design.

ND-1 – это новый цифро-аналоговый преобразователь премиум-класса в отдельном корпусе. Руководствуясь философией упрощения сложности, конструкторы аппарата сфокусировались на важнейшей задаче безупречного декодирования цифрового контента. Благодаря архитектуре двойного ЦАП, ND-1 сочетает доведённую до совершенства схемотехнику с точной профессиональной настройкой. Он демонстрирует чистое, прозрачное и выразительное звучание. ND-1 раскрывает детали и эмоциональные нюансы музыки, предлагая взыскательным аудиофилам аутентичный и захватывающий звуковой опыт.

Усилитель для наушников NA-1 оснащен усилительным трактом класса А, построенный на дискретных компонентах. Его полностью балансная архитектура включает в себя четыре независимых модуля усиления, обеспечивающих мощность, точное управление, исключительно чистое звучание, и эффективное устранение синфазных помех. NA-1 уверенно работает с наушниками в широком диапазоне импеданса и чувствительности. Он способен функционировать в качестве предусилителя при использовании с активной акустикой, легко адаптируясь к различным сценариям прослушивания.

С момента своего запуска в марте 2025 г., цифровой музыкальный транспорт NT-1 завоевал признание на рынке, в том числе – и среди требовательных опытных слушателей. В системе с ND-1 и NA-1 он предлагает пользователю законченное решение для настольного размещения.

Модульная конструкция стойки Tempo DX RACK, не требующая инструментов для сборки, позволяет пользователям свободно добавлять или удалять до четырёх уровней в зависимости от количества компонентов в системе. Её размеры идеально подходят для размещения полной флагманской системы серии N – NT-1, ND-1, NA-1 и внешнего тактового генератора SC-1.

Анна Любавина

