Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек

Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В первые два месяца 2026 г. в столицах пользователи искали Wi-Fi на картах в четыре раза чаще, чем в аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

По данным 2ГИС, в 2025 г. количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2024 г. В Москве рост составил 209%, а в Санкт-Петербурге — почти 290%. При этом в 2024 г. Wi-Fi на картах искали меньше, чем в 2023 г.

Особенно заметен всплеск интереса в начале 2026 г.: в период с 1 января по 10 марта количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве увеличилось на 282%, а в Санкт-Петербурге — на 392% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В среднем это в четыре раза больше, чем годом ранее.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

В 2ГИС поиск Wi-Fi-точек работает и в офлайн-режиме, если заранее скачать на телефон карту города. По данным геосервиса, в январе 2026 г. в Москве были доступны более 5,3 тыс. Wi-Fi-точек, в Санкт-Петербурге — 1,2 тыс. Они расположены в кафе, парках, библиотеках, торговых центрах и других общественных местах. Найти их можно, введя в поиске 2ГИС запрос «вай-фай» или «Wi-Fi».

Скачав карту заранее, с помощью 2ГИС можно искать Wi-Fi-точки и ориентироваться в городе даже без подключения к интернету. Например, находить и выбирать заведения по атмосфере, среднему чеку или просто поблизости, узнавать время работы организаций, строить маршруты для поездок на любом транспорте и для пеших прогулок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837