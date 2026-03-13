2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек

Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В первые два месяца 2026 г. в столицах пользователи искали Wi-Fi на картах в четыре раза чаще, чем в аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

По данным 2ГИС, в 2025 г. количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2024 г. В Москве рост составил 209%, а в Санкт-Петербурге — почти 290%. При этом в 2024 г. Wi-Fi на картах искали меньше, чем в 2023 г.

Особенно заметен всплеск интереса в начале 2026 г.: в период с 1 января по 10 марта количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве увеличилось на 282%, а в Санкт-Петербурге — на 392% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В среднем это в четыре раза больше, чем годом ранее.

В 2ГИС поиск Wi-Fi-точек работает и в офлайн-режиме, если заранее скачать на телефон карту города. По данным геосервиса, в январе 2026 г. в Москве были доступны более 5,3 тыс. Wi-Fi-точек, в Санкт-Петербурге — 1,2 тыс. Они расположены в кафе, парках, библиотеках, торговых центрах и других общественных местах. Найти их можно, введя в поиске 2ГИС запрос «вай-фай» или «Wi-Fi».

Скачав карту заранее, с помощью 2ГИС можно искать Wi-Fi-точки и ориентироваться в городе даже без подключения к интернету. Например, находить и выбирать заведения по атмосфере, среднему чеку или просто поблизости, узнавать время работы организаций, строить маршруты для поездок на любом транспорте и для пеших прогулок.